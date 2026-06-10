Taliban: Mindestens 13 Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Kabul, 10. ⁠Jun (Reuters) - Bei pakistanischen Luftangriffen auf drei afghanische Provinzen sind nach Angaben der Taliban-Regierung am Mittwoch mindestens 13 Menschen getötet worden, darunter elf Kinder. Zudem seien mindestens 14 ‌weitere Frauen und Kinder verletzt worden, teilte die Führung in Kabul mit. Die Angriffe hätten den afghanischen Luftraum ⁠verletzt ⁠und Wohnhäuser in den Provinzen Kunar, Chost und Paktika getroffen.

Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar erklärte auf der Plattform X, es habe sich um präzise Schläge auf Lager und Verstecke von Militanten gehandelt. Vier Ziele, darunter ein ‌Trainingszentrum und ein Munitionslager, seien zerstört ‌worden. Die Militäraktion sei eine Reaktion auf jüngste Attacken von Extremisten im Nordwesten Pakistans gewesen.

Pakistan wirft der Regierung in ⁠Kabul vor, militante Gruppen zu beherbergen, die Anschläge in ‌Pakistan planen. Seit der Rückkehr ⁠der Taliban an die Macht in Afghanistan im Jahr 2021 hat sich die Zahl der Gewalttaten militanter Gruppen in Pakistan nach Daten der unabhängigen ‌Organisation ACLED vervierfacht. Die ⁠Taliban weisen die Vorwürfe zurück ⁠und bezeichnen die Gewalt in Pakistan als internes Problem des Nachbarlandes.

Die beiden Staaten hatten im März unter Vermittlung Chinas Gespräche zur Beilegung der Spannungen aufgenommen, nachdem es im Februar zu schweren Gefechten an der rund 2600 Kilometer langen Grenze gekommen war. Seitdem hatte sich die Lage beruhigt.

(Bericht von Mohammad Yunus ⁠Yawar in Kabul und Mushtaq Ali in PeshawarBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)