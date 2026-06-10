Tankrabatt wird nicht verlängert

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Spritpreise

Berlin (dpa) - Der sogenannte Tankrabatt fällt wie geplant Ende Juni weg. Das haben nach Information der «Bild» die Fraktionen von Union und SPD entschieden. «Wir haben nach langen Beratungen entschieden, dass wir den Tankrabatt wie geplant am 30. Juni auslaufen lassen werden», sagte Unions-Fraktions-Vize Sepp Müller der Zeitung. Zusammen mit dem SPD-Fraktionsvize Armand Zorn betonte er, bei einem möglichen starken Preisanstieg könne man schnell reagieren, auch in den Sommerferien.

Der Tankrabatt gilt seit dem 1. Mai. Die Steuersenkung soll an der Tankstelle Entlastung von den stark gestiegenen Spritpreisen bringen. Die Koalition hatte die Spritsteuer um knapp 17 Cent pro Liter gesenkt. Dass es keine Verlängerung gibt, hatte auch «Focus» berichtet. Müller sagte, der Tankrabatt habe gut gewirkt. Die Verlängerung sei aber finanzpolitisch nicht sinnvoll. «Wir können es uns in der aktuellen Lage nicht leisten, Schulden dafür aufzunehmen.»

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