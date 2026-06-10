Thyssenkrupp trennt sich von verbliebenem AST-Anteil

Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat mit dem Verkauf seiner Restbeteiligung an der früheren italienischen Edelstahltochter AST Kasse ‌gemacht. Das Paket in Höhe von 15 Prozent sei an den ⁠bisherigen Partner ⁠Arvedi veräußert worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Thyssenkrupp nehme durch die Transaktion einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag ein. Die Arvedi ‌Gruppe werde nun alleiniger ‌Eigentümer von AST.

Mit dem Schritt sei die 2021 getroffene Vereinbarung um den ⁠Verkauf des Edelstahlwerks im italienischen Terni ‌und der dazugehörigen ⁠Vertriebsorganisationen in Deutschland, Italien und der Türkei abgeschlossen, erklärte der Konzern. Thyssenkrupp treibt seine strategische Neuausrichtung ‌konsequent voran. ⁠Vorstandschef Miguel Lopez will ⁠mit dem Zukunftsmodell ACES 2030 die AG zu einer Finanzholding umbauen, in der eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren.