Thyssenkrupp trennt sich von verbliebenem AST-Anteil
Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat mit dem Verkauf seiner Restbeteiligung an der früheren italienischen Edelstahltochter AST Kasse gemacht. Das Paket in Höhe von 15 Prozent sei an den bisherigen Partner Arvedi veräußert worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.
Thyssenkrupp nehme durch die Transaktion einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag ein. Die Arvedi Gruppe werde nun alleiniger Eigentümer von AST.
Mit dem Schritt sei die 2021 getroffene Vereinbarung um den Verkauf des Edelstahlwerks im italienischen Terni und der dazugehörigen Vertriebsorganisationen in Deutschland, Italien und der Türkei abgeschlossen, erklärte der Konzern. Thyssenkrupp treibt seine strategische Neuausrichtung konsequent voran. Vorstandschef Miguel Lopez will mit dem Zukunftsmodell ACES 2030 die AG zu einer Finanzholding umbauen, in der eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren.