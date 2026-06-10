Trading-Chance Gold: Crash!?

Nachdem wir jahrelang, speziell ab Februar 2024, extrem positiv für Gold gestimmt und entsprechend Long positioniert waren, hat sich unsere Positionierung ab Februar 2026 gedreht. Seinerzeit war der Goldpreis über die 5000-Dollar-Marke gestiegen und schoss förmlich senkrecht gen Norden. Als Reaktion auf die wilden Schwankungen, die beinahe täglich ab Jahresbeginn zu verfolgen waren, erhöhte die Börse (Comex, CME) in mehreren Schritten die Margin drastisch. Von einst 6000 Dollar katapultierte man die verlangte Sicherheitsleistung pro Kontrakt auf 47.000 Dollar. Damals hatten wir in einem Artikel erklärt, dass derart drastische Margin-Erhöhungen Trends austrocknen und Trendwenden bewirken. Wir hatten eine Korrektur des beliebten Edelmetalls bis in die Region 3800-4200 Dollar kommuniziert. Genau diese Zielzone wurde rasch mit der ersten Welle angelaufen und ist auch nun wieder erreicht. Spannend wird die derzeitige Situation für kurz- und mittelfristig orientierte Trader, da nun wichtige und markante Levels erreicht werden und wir auch in unserem RW Predator Indikator – einem Timing-Instrument für aktives Trading – die Signalzone angesteuert haben.

RW Predator

Die gängigen Indikatoren, die in nahezu jedem Buch beschrieben sind, bilden in verschiedenen Formen letztlich die Marktschwankungen einer spezifischen Periodenanzahl ab (zum Beispiel der letzten 20 Kerzen) und normieren diese. Signale werden darauf basiert generiert. So kann man aber keinen Blumentopf gewinnen, da sich Märkte schon immer in einem fortwährenden Wechsel zwischen niedriger und hoher Volatilität, zwischen Trend und Konsolidierung befinden. Wenn sich der Indikator gerade auf das jüngste Marktumfeld eingestellt hat, ändert sich dieses auch schon wieder. Unser RW Predator ist ganz anders konzipiert und misst nicht die Volatilität und die jüngste Bewegungsamplitude, sondern geht in die Struktur der Kerzen hinein. Seine Signale sind daher losgelöst davon, ob sich ein Markt stark oder wenig bewegt hat. Die untere Signaleschwelle signalisiert Long-Chancen (steigende Kurse voraus), die obere Schwelle generiert Short-Signale (fallende Kurse voraus).

Volumenprofil

Ein weiteres Instrument, welches wir in der heutigen Analyse verwenden ist das Volumen- bzw. Market-Profile. Es zeigt die wahren Unterstützungen und Widerstände, da es lange Balken (visuell) anzeigt, wo sich der Markt lange aufgehalten hat. Dort, wo viel Volumen den Besitzer wechselte, sind die Balken am längsten und entsprechend sind dort Unterstützungen (wenn von oben angelaufen) und Widerstände (wenn von unten angesteuert).

3900-4100 Dollar beachten

Beim ersten Crash des Goldpreises im März 2026 stürzte der Preis bis ziemlich genau 4100 Dollar und drehte dann markant gen Norden. Seinerzeit hatte der RW Predator die Long-Zone erreicht gehabt und eine Erholung ebenso erwarten lassen, wie die Tatsache, dass bei 3900 bis 4100 Dollar ein Effizienzlevel (langer Balken) im Volumen/Market-Profile vorlag. Dieses existiert immer noch und fungiert auch jetzt wieder als möglicher Support. Weiter unten, bei zirka 3400 Dollar befindet sich das Haupt-Effizienzlevel. Dort sehen wir ein vorläufiges Endziel der Korrektur, FALLS die Zone 3900-4100 NICHT halten sollte. Der RW Predator ist in die Long-Zone eingetaucht und lässt uns während des laufenden Sell-Offs auf einen antizyklischen Einstieg für einen kurzfristigen Konter-Trade lauern. Szenario 1: es formiert sich nahe bzw. in der ersten Unterstützung eine Umkehr (Fehlausbruch, Umkehrkerze) und der Preis erholt sich erneut. Szenario 2: die Unterstützungszone wird dynamisch durchstoßen und der Markt geht in einen freien Fall mit Endziel etwa 3300-3500 über, wo dann via Abstauber-Limit eingestiegen werden kann. Beide Szenarien haben nach unserer Erfahrung derzeit eine etwa gleichgroße Wahrscheinlichkeit. Es kann sinnvoll sein, das vorgesehene Kapital für einen solchen Trade aufzuteilen in zwei Tranchen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Bestehende Short-Positionen können an der Ziel- und Supportzone reduziert oder enger abgesichert werden. Erste spekulative Long-Versuche können am erstgenannten Support vorgenommen werden. Gleichzeitig bietet es sich an, für den Fall eines Durchbruchs a) nicht bereits zu viel zu investieren und b) ein Abstauber-Limit bei zirka 3400/3500 Dollar zu platzieren. Denn es ist davon auszugehen, dass es zu Stop-Loss-Auslösungen kommt, wenn die 4000er-Marke fällt. Wir haben ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance ausgewählt und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 3293,124 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 4162 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,70. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PJ2RWG.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4400 und 4600 USD

Unterstützungen: 3400 und 4000/4100 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN PJ2RWG ISIN DE000PJ2RWG2 Basispreis 3293,124 USD K.O.-Schwelle 3293,124 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,7 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

* Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.

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