Trump droht Iran mit neuen Angriffen

Nach den gegenseitigen Luftangriffen droht US-Präsident Donald Trump dem Iran mit weiteren Konsequenzen. Die Führung in Teheran habe zu lange für Verhandlungen über ein Abkommen gebraucht, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social am Mittwoch. "Jetzt müssen sie den Preis dafür zahlen." Konkret drohte Trump in einem Telefoninterview mit dem Sender Fox News mit Angriffen auf iranische Kraftwerke und Brücken.

Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden am Mittwoch US-Militärstützpunkte in Jordanien, Kuwait und ‌Bahrain mit Raketen und Drohnen angegriffen. Sie bezeichneten dies als Vergeltung für US-Luftschläge auf iranische Ziele nahe der Straße von Hormus am Dienstag. Die Ölpreise stiegen nach Trumps Äußerungen um rund zwei Prozent, während die Aktienmärkte nachgaben.

Die gegenseitigen Attacken stellen eine der schwersten Eskalationen seit einer im April ⁠vereinbarten Waffenruhe zwischen Washington ⁠und Teheran dar. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, erklärte, der Iran müsse die diplomatischen Gespräche mit den USA über eine Beendigung des Krieges nach den aus seiner Sicht wiederholten Verstößen gegen die Waffenruhe überdenken. "Jeder diplomatische Prozess erfordert ein Mindestmaß an Stabilität."

Zwischen Diplomatie und Krieg

Trotz der Spannungen gibt es Anzeichen für fortgesetzte diplomatische Bemühungen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte, reisten Unterhändler aus Katar am Mittwoch nach Konsultationen mit den USA nach Teheran, um ein Abkommen zu finalisieren. Stellungnahmen aus Washington oder Teheran lagen dazu zunächst nicht vor.

Die US-Luftschläge am Dienstag waren eine Reaktion ‌auf den Absturz eines US-Hubschraubers vom Typ Apache nahe der Meerenge am selben Tag. Nach Angaben ‌eines US-Vertreters wurde der Hubschrauber von einer iranischen Kamikaze-Drohne abgeschossen. Die beiden Besatzungsmitglieder seien von einer Überwasserdrohne der US-Marine gerettet worden und unverletzt geblieben. Dem US-Militär zufolge wurden bei dem rund vierstündigen Einsatz fast 20 iranische Ziele unter Beschuss genommen, darunter Luftabwehrsysteme, Kontrollstationen und Radaranlagen.

Die Revolutionsgarden teilten mit, die Insel Keschm und der Hafen ⁠von Sirik seien angegriffen worden. Iranische Medien berichteten zudem von Explosionen in der Hafenstadt Bandar Abbas und nahe Dschask am Eingang zur Straße von Hormus. Staatliche ‌iranische Medien wiesen unter Berufung auf Militärkreise Berichte zurück, wonach der Iran in ⁠den vorangegangenen 24 Stunden Luftangriffe in der Straße von Hormus ausgeführt habe.

Iran: Ausländische Truppen sollten abziehen

Die Revolutionsgarden erklärten, sie hätten unter anderem den US-Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien mit Langstreckenraketen beschossen. Einem US-Militärvertreter zufolge fingen die Luftabwehrsysteme jedoch fast alle iranischen Raketen und Drohnen ab. Berichte über verletzte US-Soldaten oder größere Schäden an den Einrichtungen lagen zunächst nicht vor.

Auch das jordanische Militär teilte mit, fünf Raketen abgefangen ‌zu haben. Kuwait und Bahrain meldeten ebenfalls die erfolgreiche Abwehr feindlicher Ziele. Der iranische ⁠Außenminister Abbas Araghtschi warnte unterdessen auf der Plattform X, dass ⁠ausländische Truppen in der Region Gefahr liefen, in Zwischenfälle verwickelt zu werden oder ins Kreuzfeuer zu geraten. Um diese Risiken zu minimieren, sei deren Abzug die beste Lösung.

Die jüngsten Gefechte schüren neue Zweifel an einem dauerhaften Friedensabkommen zur Beendigung des Konflikts, der am 28. Februar mit gemeinsamen US-israelischen Luftschlägen auf den Iran begonnen hatte. Wenige Tage zuvor hatten sich der Iran und Israel erstmals seit der Waffenruhe wieder Gefechte geliefert. Diplomaten bemühen sich seit Wochen um eine Wiederöffnung der Straße von Hormus, ein Ende der US-Blockade iranischer Häfen und Verhandlungen über das iranische Atomprogramm. Trump hatte wiederholt erklärt, eine Einigung stehe kurz bevor.

Trotz mehrerer Runden indirekter Gespräche unter Vermittlung Pakistans und Katars liegen die Positionen jedoch weit auseinander. Der Iran fordert unter anderem die Aufhebung von Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte in Milliardenhöhe, die Anerkennung seiner Kontrolle über die Meerenge sowie ein Ende der Kämpfe ⁠im Libanon zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz.

Trump wiederum verlangt Garantien, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt. Vor dem Krieg wurde ein Fünftel des weltweiten Rohöls und Flüssigerdgases durch die Straße von Hormus transportiert.