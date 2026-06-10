US-Kongress bewilligt 70 Milliarden Dollar für Trumps Einwanderungspolitik

Washington, 10. ⁠Jun (Reuters) - Das von den Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat am Dienstag ein 70 Milliarden Dollar schweres Gesetz zur Finanzierung der Einwanderungsbehörden verabschiedet. Mit 214 zu 212 Stimmen weitgehend entlang der ‌Parteigrenzen stimmte die Kammer für die Finanzierung der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE sowie der Grenzschutzbehörde Border Patrol bis ⁠zum Ende ⁠der Amtszeit von Präsident Donald Trump. Der frühere Republikaner Kevin Kiley, der kürzlich unabhängig wurde, stimmte mit den Demokraten gegen die Vorlage. Der ebenfalls republikanisch geführte Senat hatte das Gesetz bereits Ende vergangener Woche nach einer ‌Marathon-Abstimmung gebilligt. Die Republikaner nutzten dabei ‌ein beschleunigtes Verfahren, das ihnen erlaubte, den Widerstand der Demokraten zu umgehen.

Die Verabschiedung beendet eine langwierige politische Blockade, die zu ⁠einem 76-tägigen teilweisen Regierungsstillstand des Heimatschutzministeriums geführt hatte. Der sogenannte ‌Shutdown endete weitgehend im ⁠April, nachdem Trump ein parteiübergreifendes Gesetz unterzeichnet hatte. Trump hatte die Bemühungen der Republikaner im Senat mehrfach durch Zusatzforderungen erschwert, darunter eine Milliarde Dollar für die ‌Sicherheit seines Ballsaals im ⁠Weißen Haus und ein 1,8 ⁠Milliarden Dollar schwerer Fonds zur Entschädigung politischer Verbündeter. Die Ballsaal-Finanzierung wurde aus dem Gesetz gestrichen, der umstrittene Entschädigungsfonds soll laut Regierung nicht mehr weiterverfolgt werden. Die Demokraten lehnten die Finanzierung für die Einwanderungsbehörden nach tödlichen Schüssen von Einwanderungsbeamten auf zwei Amerikaner im Januar ab.

(Bericht von Nolan D. McCaskill und David Morgan. Geschrieben von ⁠Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)