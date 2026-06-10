LBBW Kapitalmärkte Daily
Volatile Wartephase an den Märkten
Tech-Sektor weiterhin unter Druck
Die Aktienmärkte verharren dieser Tage in einer volatilen Wartephase. Während die Marktteilnehmer sehnsüchtig dem für Freitag geplanten SpaceX-Börsengang entgegenblicken, stehen Tech-Aktien weiterhin unter Druck. Es hat den Anschein, dass einige Börsianer nach der jüngsten KI-Rally Gewinne mitnehmen, um Liquidität für den Börsengang zu scheffeln. Gleichzeitig sorgte US-Präsident Trump, der dem Iran in den sozialen Medien vorwarf, einen Apache-Kampfhubschrauber gezielt abgeschossen zu haben, ebenso für Volatilität. Der S&P 500 beendete den Tag mit einem Minus von 0,26 %, während der technologielastige Nasdaq Composite rund 1 % tiefer schloss. Der Euro Stoxx 50 verlor 0,21 %.
Deutsche Industrieproduktion legt zu
Die hiesige Industrieproduktion hat im April um 0,4 % gegenüber dem Vormonat zugelegt. Hier könnten witterungsbedingte Einflüsse jedoch eine maßgebliche Rolle gespielt haben, da das Baugewerbe um 2,4 % zugelegt hat. Etwaige Aufwärtsimpulse für die Konjunktur sind bislang weiterhin eher schwach ausgeprägt, insbesondere aufgrund des Nahost-Krieges. Dennoch war der Start ins zweite Quartal damit nicht so schlecht wie befürchtet.
Heute US-Inflation im FokusAm Mittwoch richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf wichtige Makro-Indikatoren, insbesondere aus den USA. Jenseits des Atlantiks stehen die neuesten Inflationszahlen im Fokus. Für den US-Verbraucherpreisindex erwarten wir einen Zuwachs von 0,6 % im Vergleich zum Vormonat. Noch wichtiger für die Einschätzung der zukünftigen Geldpolitik ist die Kerninflation, für die wir einen Anstieg von 0,3 % im Vergleich zum Vormonat prognostizieren. Entsprechend dürften die Daten entscheidend dafür sein, ob die Marktakteure ihre Erwartungen hinsichtlich des geldpolitischen Pfades der Fed anpassen müssen. Am Aktienmarkt steht der Technologiekonzern Oracle im Fokus, der seine letzten Quartalszahlen für das Geschäftsjahr 2026 vorlegt. Der Konsens erwartet, dass Oracle im Bereich Cloud-Infrastruktur ein Umsatzwachstum von rund 91 % im Vorjahresvergleich ausweist. Insgesamt verspricht die Kombination aus richtungsweisenden Inflationsdaten und einem prominenten Earnings-Highlight wie Oracle einen handelstechnisch bewegten Mittwoch, an dem sowohl Zins- als auch Aktienmärkte sensibel auf Überraschungen reagieren dürften.
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Herausgeber
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