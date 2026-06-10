WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Juni

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag 09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung 10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung 10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung 10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung 11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung 19:00 USA: Target, Hauptversammlung 22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26 14:30 USA: Realeinkommen 5/26 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Chefs deutscher Auto-Konzerne bei Branchenveranstaltung der «Motor Presse Stuttgart» Panel mit Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender Volkswagen), Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender Audi), Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz), Michael Leiters (Vorstandsvorsitzender Porsche) und Milan Nedeljkovic (Vorstandsvorsitzender BMW). 09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt. + 10.00 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) eröffnet den ILA Space Pavillon + 12.00 Besuch Regierender Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke des A380-Flugzeugs der Emirates Airlines + 13.00 Bundesforschungsministerin Bär besucht den Space Pavillon und macht einen Rundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + 15.30 Rundgang mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (Static Display Area S4/105) + 17.00 gemeinsames Pressestatement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zur Luftfahrtstrategie der Bundesregierung DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche 18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin DEU: Bosch Connected World 2026 Event für digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und vernetzte Technologien. Themen sind u.a. die Zukunft von Industrie, Mobilität, Energie, Gebäuden und Logistik. + 1715 Keynote Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU) BEL: EU-Kommission legt Haushaltsvorschlag für 2027 vor --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark 11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026 17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft DEU: Bundestag +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) 15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). LUX: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26 08:00 GBR: BIP 4/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen 3/26 08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Empire State Bericht 6/26 15:15 USA: Industrieproduktion 5/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M. FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung 09:30 SWE: Securitas, Investor Day 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung 14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung 15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus PRT: EDP, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26 14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland 13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump. LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung 12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day 17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung 19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26 11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26 16:00 USA: Lagerbestände 4/26 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26 20:00 USA: Fed-Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M. 11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin 11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung 10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung 11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer 11:00 EUR: Bauproduktion 4/26 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 5/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt 09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe 13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm BEL: EU-Gipfel, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung 10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung 11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26 01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26 09:30 POL: Industrieproduktion 5/26 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M. 09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel 11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln HINWEIS USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam TERMINE KONJUNKTUR 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Reform - Investitionen und Anreize für den Aufschwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg 15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung 13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Signify, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26 09:15 FRA: nS&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick. DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + 10.20 Podiumsdiskussion «Praxis-Check High Tech Agenda - Von der Planung zur Umsetzung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) DEU: Intersolar, München 09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin 10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden. SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore ---------------------------------------------------------------------------------------

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