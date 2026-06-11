Muzaffarabad, ⁠11. Jun (Reuters) - Bei dem Absturz eines Militärhubschraubers im zu Pakistan gehörenden Teil von Kaschmir sind mindestens 22 Menschen ‌ums Leben gekommen. Unter den Toten seien 19 Soldaten sowie drei Offiziere, ⁠verlautete am ⁠Donnerstag aus Sicherheitskreisen. Das pakistanische Militär hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass ein Hubschrauber vom Typ Mi-17 aufgrund eines technischen Defekts abgestürzt sei ‌und alle Insassen umgekommen ‌seien. Eine Untersuchung zur genauen Unfallursache sei eingeleitet worden. In Muzaffarabad - der ⁠Hauptstadt der Region - fanden am Donnerstag Trauerfeiern ‌für die Opfer ⁠statt.

Der Absturz ereignete sich zu einer Zeit strenger Sicherheitsvorkehrungen in der Region. Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften ‌und Anhängern ⁠eines kürzlich verbotenen Bündnisses ⁠zivilgesellschaftlicher Gruppen waren am Sonntag mindestens elf Menschen getötet worden. Infolgedessen wurden in Kaschmir strikte Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

(Bericht von Saad Sayeed, bearbeitet von Kerstin Dörr, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)