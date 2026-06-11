Was bewegt die Aktie?

RBC Capital Markets hat Adidas auf Outperform hochgestuft – eine klare Kaufempfehlung. Das neue Kursziel liegt bei 210 Euro, vorher waren es 170 Euro. Das ist eine Anhebung um 23 Prozent in einem einzigen Analystenupdate.

Das Kursziel von 210 Euro liegt genau auf einem charttechnisch relevanten Widerstandsbereich. Die Analysten von RBC haben also nicht einfach eine runde Zahl gewählt – sie haben ein Niveau definiert, das aus Sicht der charttechnischen Analyse bedeutsam ist.

Die Aktie profitiert derzeit von mehreren Faktoren: starke Produktnachfrage, Normalisierung der Margen nach der China-Restrukturierung und eine Wiederentdeckung der Marke bei jüngeren Zielgruppen. Das Upgrade von RBC bestätigt diese Entwicklung.

Charttechnik

Der bullische Ausbruch läuft. Der Kurs hat eine wichtige Widerstandszone nach oben verlassen und testet nun neue Niveaus. Das Kursziel der RBC-Analysten bei 210 Euro ist ein charttechnisch relevantes Ziel – und gleichzeitig eine Marke, die der Kurs erst noch erreichen und überwinden muss.

Martins Einschätzung

Das RBC-Upgrade ist gut getimt: Adidas bleibt eine der interessanteren Konsumstorys in Europa.