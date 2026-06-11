Aktien Asien: Durchwachsen - China im Minus, Japan und Korea im Plus

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Verlusten in China standen moderate Aufschläge in Japan und Südkorea gegenüber.

Auf die Stimmung drückt nach wie vor der US-Iran-Krieg. Die Waffenruhe erweist sich weiter als brüchig. Die USA und der Iran beschossen sich in der zweiten Nacht in Folge heftig, womit sich der Konflikt gefährlich hochschaukelt.

Die seit Tagen unter Druck stehenden Technologiewerte holten am Donnerstag ihre im Verlauf verbuchten Verluste gleichwohl auf und schüttelten damit die negativen Vorgaben aus dem Techsektor in New York ab.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zum Handelsschluss in Tokio um 0,1 Prozent auf 64.217,27 Zähler zu. Der südkoreanische Kospi gewann moderat dazu.

Dagegen sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt um 0,9 Prozent; der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor 1,2 Prozent. In Australien schloss der S&P ASX 200 knapp im Minus./ajx/stk