Dax dreht ins Minus nach neuer Trump-Drohung gegen Iran

Der über weite Strecken des Handels freundliche deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstagnachmittag nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran ins Minus abgerutscht. Die erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte nur wenig Einfluss auf die Kurse.

Der Dax fiel auf sein Tagestief und notierte zuletzt 0,3 Prozent tiefer bei 24.116 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen Werten verlor 0,3 Prozent auf 31.208 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb hingegen mit 0,4 Prozent im Plus.

"Die USA werden den Iran heute Nacht 'sehr hart' treffen", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. "In nicht allzu ferner Zukunft werden wir die Insel Kharg und andere wichtige Öl-Infrastrukturstandorte einnehmen und die vollständige Kontrolle über ihre Öl- und Gasmärkte übernehmen", fügte er hinzu.

Mit der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren stemmt sich die EZB gegen den Inflationsschub infolge des Iran-Kriegs. Die Euro-Währungshüter hoben den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent an. Die letzte Zinserhöhung im Euroraum gab es im September 2023. Höhere Zinsen verteuern Kredite für Verbraucher und Firmen, was die Nachfrage bremsen und so die Inflation dämpfen kann.