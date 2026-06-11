Alarm im Pentagon - Gebäude laut Medien teilweise abgeriegelt

Washington, ⁠11. Jun (Reuters) - Ein Gefahrenstoff-Alarm am US-Verteidigungsministerium hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Lage am Pentagon werde untersucht, teilte ‌die Feuerwehr des Bezirks Arlington am Donnerstag mit. Der Sender CNN berichtete ⁠unter ⁠Berufung auf Insider, die Stockwerke zwei bis fünf sowie einige Flure seien abgeriegelt worden. Evakuierungen seien im Gange. Rettungskräfte trügen Gasmasken ‌und Chemikalienschutzanzüge. Die Sicherheitssysteme ‌des Gebäudes hätten ein Problem mit der Luftqualität festgestellt, teilte Pentagon-Sprecher ⁠Sean Parnell in einer E-Mail mit. ‌Daher seien Vorsichtsmaßnahmen ⁠ergriffen worden, bis die Ursache geklärt sei.

Das fünfeckige Pentagon nahe der Hauptstadt Washington ist eines ‌der größten ⁠Bürogebäude der Welt und ⁠war eines der Ziele der Terroranschläge am 11. September 2001.

(Bericht von Doina Chiacu and Ryan Patrick Jones, bearbeitet von Christian Rüttger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)