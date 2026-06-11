ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Porsche AG auf 'Buy' - Ziel hoch auf 59 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätLuxusgüter
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 39 auf 59 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Struktureller Gegenwind bleibe zwar Realität, er sei aber in den massiv gesunkenen Erwartungen inzwischen angekommen, schrieb Christian Frenes am Donnerstag. Zudem sieht er zwei aus seiner Sicht noch verkannte Kompensationsmöglichkeiten: höhere Durchschnittspreise dank eines besseren Modellmixes und indirekte Kostenvorteile. Insgesamt sei der mehrjährige Gewinnerholungsweg nun klarer absehbar. Bis 2030 rechnet Frenes im Schnitt mit 30 Prozent Ergebnisplus per annum./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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