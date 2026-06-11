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JPMorgan lässt SAP nach Oracle-Zahlen auf 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Toby Ogg analysierte die Oracle-Geschäftszahlen am Donnerstag hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für SAP.
Der Schwung bei den Cloud-Apps der Amerikaner habe erstmals in diesem Geschäftsjahr etwas nachgelassen. Dies sende auch ein leicht negatives Signal für die kurzfristigen Aussichten der Walldorfer in ihrem Enterprise-Geschäft. Ogg erinnerte daran, dass der jüngste Microsoft-Bericht ähnlich zu werten gewesen sei.
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