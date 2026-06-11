APA ots news: Drei Handyfreiheit: Jetzt bis 27 nochmals 8 Euro monatlich sparen.

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - - 

Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, iPhone 17 und vivo V70 etc. 
im Handyfreiheit-System für alle bis 27 jetzt noch günstiger. 

- 

0 Euro Anzahlung und zusätzlich 8 Euro monatlich sparen.* 

- 

Handyfreiheit-Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen 
und nach 24 Monaten automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen 
neues Top-Handy. 

- 

Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. 

Vor den Sommerferien ein neues Top-Handy und trotzdem noch genug 
Budget für den Urlaub haben? Mit der Handyfreiheit-Jugendaktion 
werden Top-Smartphones wie das Galaxy S26 Ultra oder iPhone 17 für 
alle bis 27 noch erschwinglicher. Neben 0 Euro Anzahlung sparen 
Jugendliche zusätzlich 8 Euro monatlich - bis zur Erreichung des 27. 
Lebensjahres. Gleichzeitig profitieren Handyfreiheit-Kund:innen vom 
Gesamtpaket aus Handy und Tarif, dessen Monatskosten im Laufe der 
Nutzungszeit automatisch günstiger werden - ganz ohne zusätzliche 
Schritte. 

Zwtl.: Premium-Geräte, mit 0 Euro Anzahlung.* 

Top-Handys wie das Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, das iPhone 17 
256 GB oder die vivo Modelle X300 Pro und V70 sind im Handyfreiheit- 
System noch erschwinglicher. Gleichzeitig haben Kund:innen bei der 
Handyfreiheit die Wahl: das Premiumhandy länger nutzen und nach 24 
Monaten automatisch weniger zahlen. Oder das Smartphone supergünstig 
gegen ein neues Top-Handy tauschen. Und Drei verleiht dem Althandy 
ein neues Leben. 

Zwtl.: 
8 Euro/ Monat sparen und nach 2 Jahren auf neues Top-Handy wechseln. 

- Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L: Alle bis 27 
zahlen anfänglich nur 51,90 Euro/ Monat (statt regulär 59,90 Euro/ 
Monat), nach 24 Monaten nur noch 27,90 Euro und nach 36 Monaten 10,90 
Euro.* 

- iPhone 17 256 GB + Handyfreiheit L: anfänglich nur 44,90 Euro/ 
Monat (statt regulär 52,90 Euro), nach 24 Monaten nur noch 25,90 Euro 
und nach 36 Monaten 10,90 Euro/ Monat.* 
- vivo X300 Pro + Handyfreiheit L: nach anfänglich EUR 42,90 / Monat 
(statt 50,90 Euro) zahlen alle bis 27 nach 24 Monaten nur noch 22,90 
Euro und ab dem 36. Monat 10,90 Euro/ Monat.* Mehr auf 
www.drei.at/jugend 

Handyfreiheit L inkludiert 90 GB 5G Internet pro Monat in der EU 
sowie unlimitierte Minuten SMS österreichweit und in der EU. Mehr auf 
www.drei.at/freiheit 

Zwtl.: 
Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. 

Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen 
Aktivierungsentgelt, Servicepauschale und Indexierung. 

Auf einen Blick: 
(Stand: Juni 2026) 

- Anlass: Handyfreiheit-Sommerpromo für alle bis 27 

- Aktionszeitraum: ab 11. Juni 2026 

- Eckpunkte: Alle bis 27, die im Aktionszeitraum ein neues 
Premiumsmartphone in Kombination mit Handyfreiheit L oder 
Handyfreiheit Unlimited beziehen, sparen sich 8 Euro/ Monat 
zusätzlich 

- Zur Auswahl stehen u.a. folgende Premiumhandys mit 0 Euro 
Anzahlung: 
Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, iPhone 17 256 GB, vivo X300 Pro, 
vivo V70 und vivo Y31e 

- Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale und keine Indexierung. 

- Was die Drei Handyfreiheit attraktiv macht: 

- Monatspreis sinkt nach 24 Monaten automatisch 

- Handyfreiheit-Kunden können bereits nach 12 Monaten auf ein neues 
Handy wechseln. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten 
Handy und Tarif). 

- Kund:innen können nach 24 Monaten ihr bisheriges Handy günstig 
gegen ein neues Premium-Smartphone tauschen. 

- Drei verhilft dem Althandy zu einem zweiten Leben. 

- Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/jugend 

- Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH 

* Zzgl. einmalig 6,60  Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Jugend+ 
Bonus nutzbar von 6 bis 27 Jahren, automatischer Wegfall mit 28. 
Geburtstag. 24 Monate Mindestvertragsdauer. 
Angegebene Tarifbeispiele jeweils Tarif Handyfreiheit L inkl. 8 
Jugend+ Bonus. 
Geräteabhängiger Restbetrag jeweils bei Kündigung nach 24 Monaten 
Mindestvertragsdauer (MVD) bei Behalten des Geräts: 
Samsung Galaxy S26 Ultra: 201 Restbetrag nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. 
iPhone 17: 178 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. 
vivo X300 Pro: 146  Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. 
vivo v70: 45  Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. 
vivo Y31e: 15  Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei 
Behalten des Geräts. Details: drei.at/jugend 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

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