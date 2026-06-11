APA ots news: Drei Handyfreiheit: Jetzt bis 27 nochmals 8 Euro monatlich sparen.

Wien (APA-ots) - - Samsung Galaxy S26 Ultra, vivo X300 Pro, iPhone 17 und vivo V70 etc. im Handyfreiheit-System für alle bis 27 jetzt noch günstiger. - 0 Euro Anzahlung und zusätzlich 8 Euro monatlich sparen.* - Handyfreiheit-Kund:innen haben die Wahl: Tophandys länger nutzen und nach 24 Monaten automatisch weniger bezahlen oder Umtausch gegen neues Top-Handy. - Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. Vor den Sommerferien ein neues Top-Handy und trotzdem noch genug Budget für den Urlaub haben? Mit der Handyfreiheit-Jugendaktion werden Top-Smartphones wie das Galaxy S26 Ultra oder iPhone 17 für alle bis 27 noch erschwinglicher. Neben 0 Euro Anzahlung sparen Jugendliche zusätzlich 8 Euro monatlich - bis zur Erreichung des 27. Lebensjahres. Gleichzeitig profitieren Handyfreiheit-Kund:innen vom Gesamtpaket aus Handy und Tarif, dessen Monatskosten im Laufe der Nutzungszeit automatisch günstiger werden - ganz ohne zusätzliche Schritte. Zwtl.: Premium-Geräte, mit 0 Euro Anzahlung.* Top-Handys wie das Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, das iPhone 17 256 GB oder die vivo Modelle X300 Pro und V70 sind im Handyfreiheit- System noch erschwinglicher. Gleichzeitig haben Kund:innen bei der Handyfreiheit die Wahl: das Premiumhandy länger nutzen und nach 24 Monaten automatisch weniger zahlen. Oder das Smartphone supergünstig gegen ein neues Top-Handy tauschen. Und Drei verleiht dem Althandy ein neues Leben. Zwtl.: 8 Euro/ Monat sparen und nach 2 Jahren auf neues Top-Handy wechseln. - Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB + Handyfreiheit L: Alle bis 27 zahlen anfänglich nur 51,90 Euro/ Monat (statt regulär 59,90 Euro/ Monat), nach 24 Monaten nur noch 27,90 Euro und nach 36 Monaten 10,90 Euro.* - iPhone 17 256 GB + Handyfreiheit L: anfänglich nur 44,90 Euro/ Monat (statt regulär 52,90 Euro), nach 24 Monaten nur noch 25,90 Euro und nach 36 Monaten 10,90 Euro/ Monat.* - vivo X300 Pro + Handyfreiheit L: nach anfänglich EUR 42,90 / Monat (statt 50,90 Euro) zahlen alle bis 27 nach 24 Monaten nur noch 22,90 Euro und ab dem 36. Monat 10,90 Euro/ Monat.* Mehr auf www.drei.at/jugend Handyfreiheit L inkludiert 90 GB 5G Internet pro Monat in der EU sowie unlimitierte Minuten SMS österreichweit und in der EU. Mehr auf www.drei.at/freiheit Zwtl.: Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale, keine Indexierung. Für alle Handyfreiheit Neukund:innen entfallen Aktivierungsentgelt, Servicepauschale und Indexierung. Auf einen Blick: (Stand: Juni 2026) - Anlass: Handyfreiheit-Sommerpromo für alle bis 27 - Aktionszeitraum: ab 11. Juni 2026 - Eckpunkte: Alle bis 27, die im Aktionszeitraum ein neues Premiumsmartphone in Kombination mit Handyfreiheit L oder Handyfreiheit Unlimited beziehen, sparen sich 8 Euro/ Monat zusätzlich - Zur Auswahl stehen u.a. folgende Premiumhandys mit 0 Euro Anzahlung: Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB, iPhone 17 256 GB, vivo X300 Pro, vivo V70 und vivo Y31e - Gratis-Aktivierung, keine Servicepauschale und keine Indexierung. - Was die Drei Handyfreiheit attraktiv macht: - Monatspreis sinkt nach 24 Monaten automatisch - Handyfreiheit-Kunden können bereits nach 12 Monaten auf ein neues Handy wechseln. (Neuer Monatspreis abhängig vom jeweils gewählten Handy und Tarif). - Kund:innen können nach 24 Monaten ihr bisheriges Handy günstig gegen ein neues Premium-Smartphone tauschen. - Drei verhilft dem Althandy zu einem zweiten Leben. - Mehr Infos auf www.drei.at/freiheit und www.drei.at/jugend - Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH * Zzgl. einmalig 6,60 Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Jugend+ Bonus nutzbar von 6 bis 27 Jahren, automatischer Wegfall mit 28. Geburtstag. 24 Monate Mindestvertragsdauer. Angegebene Tarifbeispiele jeweils Tarif Handyfreiheit L inkl. 8 Jugend+ Bonus. Geräteabhängiger Restbetrag jeweils bei Kündigung nach 24 Monaten Mindestvertragsdauer (MVD) bei Behalten des Geräts: Samsung Galaxy S26 Ultra: 201 Restbetrag nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts. iPhone 17: 178 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts. vivo X300 Pro: 146 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts. vivo v70: 45 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts. vivo Y31e: 15 Restbetrag bei Kündigung nach 24 Monaten MVD bei Behalten des Geräts. Details: drei.at/jugend Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Telefon: 066066033701 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0077 2026-06-11/11:05