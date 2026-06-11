APA ots news: UNIQA zahlt nachrangige Tier2Anleihe vollständig zurück

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    Wien (APA-ots) - - Vorzeitige Rückzahlung zum ersten  
Emittenten-Kündigungstermin 

- Abschluss des erfolgreichen Refinanzierungsschritts stärkt 
Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität 

Wien, 11. Juni 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat die vorzeitige 
Kündigung und vollständige Rückzahlung ihrer 2015 begebenen 
nachrangigen Tier-2-Anleihe (ISIN XS1117293107) beschlossen. Die 
Rückzahlung erfolgt planmäßig zum ersten Emittenten-Kündigungstermin 
am 27. Juli 2026. Die Kündigungserklärung gegenüber den 
Anleihegläubigern gemäß § 4 der Anleihebedingungen wurde 
veröffentlicht. Die Rückzahlung erfolgt über die Zahlstelle. 

Aktives Kapitalmanagement und erfolgreiche Neuemission 
Im Zuge eines gezielten Liability-Management-Prozesses - also der 
aktiven Steuerung und Optimierung bestehender Finanzverbindlichkeiten 
- hatte UNIQA zuvor einen Großteil der Anleihe erfolgreich 
zurückgekauft und gleichzeitig eine neue Tier-2-Anleihe mit einem 
Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Diese 
Neuemission stieß auf außergewöhnlich starke Nachfrage und war rund 
5,6-fach überzeichnet. 

"Mit der vollständigen Rückzahlung schließen wir einen zentralen 
Schritt unserer Refinanzierungsstrategie ab. Wir optimieren unsere 
Kapitalstruktur gezielt und stärken damit nachhaltig unsere 
finanzielle Flexibilität und Stabilität" , sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO 
der UNIQA Insurance Group AG. 

Vollständiger Abschluss der Transaktion 
Mit der nun vollständigen Rückzahlung werden keine 
Schuldverschreibungen dieser Anleihe mehr ausstehend sein. Die 
Transaktion ist Teil des konsequenten Kapitalmanagements von UNIQA 
und trägt zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur sowie zur 
Stärkung von Stabilität und finanzieller Flexibilität des Konzerns 
bei. 

Fotos Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG. 

Nachlese 

UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei 
Neuemission 

UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2- 
Anleihe 

Ad hoc 1 

UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen 
nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen 
EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) 
Anleihe 

Ad hoc 2 

UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 
500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe 

S&P 

Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed 
Notes Rated 'BBB+' 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

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UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)

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