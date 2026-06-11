APA ots news: Unternehmensstimmung stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - Nach dem Einbruch in Reaktion auf den Kriegsbeginn im  
Iran 
stabilisierten sich die Konjunkturindikatoren zuletzt auf niedrigem 
Niveau. In Österreich blieb die Stimmung der Unternehmen im Mai 
mehrheitlich skeptisch, wenngleich sich die Lageeinschätzungen etwas 
verbesserten. Die Wirtschaftsleistung expandierte im I. Quartal 2026 
moderat, getragen durch positive Impulse aus der Industrie, während 
die meisten Dienstleistungsbranchen schwächelten. 

"Infolge des Iran-Krieges und der Blockade der Straße von Hormus 
ging der internationale Handel im März zurück, vor allem in den 
unmittelbar betroffenen Regionen", so die Autorin des aktuellen WIFO- 
Konjunkturberichtes Sandra Bilek-Steindl. 

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist nach wie vor 
praktisch eingestellt. Im März gingen der Welthandel und die 
weltweite Industrieproduktion zurück (laut Centraal Planbureau - CPB) 
. In den vom Iran-Krieg betroffenen Regionen brachen die Exporte und 
Importe ein. In den meisten Industrieländern legte der Außenhandel 
hingegen weiter zu. 

Rohöl der Sorte Brent kostete im Mai durchschnittlich rund 100 $ 
je Barrel. Infolge der hohen Energiepreise zogen auch die 
Verbraucherpreise weltweit an. 

In den USA belastet die gestiegene Inflation das 
Verbrauchervertrauen. Das BIP und die Industriekonjunktur blieben 
dagegen robust. Der S&P Manufacturing PMI erhöhte sich im Mai auf 
55,1 Punkte. 

Im Euro-Raum stabilisierte sich der Indikator der 
wirtschaftlichen Einschätzung (ESI) im Mai, nachdem er zuvor 
eingebrochen war. In Deutschland hellte sich die Stimmung der 
Unternehmen wieder etwas auf (gemäß ifo-Geschäftsklimaindex). 

In Österreich verbesserten sich die Lageeinschätzungen laut WIFO- 
Konjunkturtest auf niedrigem Niveau; die Erwartungen für die 
kommenden Monate blieben gedämpft. Der UniCredit Bank Austria 
EinkaufsManagerIndex stieg im Mai leicht auf 51,7 Punkte und 
signalisiert damit weiterhin ein geringfügiges Wachstum. 

Die Ergebnisse der Anfang Juni veröffentlichten vierteljährlichen 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung weisen auf eine stabile, 
wenngleich schwache Konjunktur hin. Österreichs BIP expandierte im I. 
Quartal 2026 um 0,2% gegenüber dem Vorquartal (saison- und 
kalenderbereinigt). Während die Industrie positive Impulse lieferte, 
ging die Produktion konsumnaher Dienstleistungen zurück. 

Die Inflationsrate betrug im Mai 3,7% (VPI, gemäß 
Schnellschätzung). Energie verteuerte sich um 9,8%. Dienstleistungen 
waren aufgrund ihres hohen Gewichts im Warenkorb und der 
überdurchschnittlichen Teuerung (+4,4%) erneut der wesentlichste 
Preistreiber. 

Die Zahl der Arbeitslosen (einschließlich Personen in Schulung) 
lag Ende Mai mit 378.300 Personen um 0,8% (+2.900) über dem 
Vorjahreswert. Während die Arbeitslosigkeit unter Männern leicht 
zurückging, stieg sie unter Frauen an. Die Arbeitslosenquote betrug 
nach nationaler Definition voraussichtlich 7,1% (saisonbereinigt: 7,6 
%, unverändert gegenüber April). 

Abbildung 1: Auswirkungen des Iran-Krieges im internationalen 
Handel sichtbar - auf der WIFO-Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
". 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, von 10 bis 13 Uhr, 
   an Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245, 
   marcus.scheiblecker@wifo.ac.at 

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