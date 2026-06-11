Banken empfehlen Porsche – Oracle mit Zahlencheck

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Porsche AG: Zwei Banken drehen auf Buy

Goldman Sachs und UBS werden fast zeitgleich optimistischer für die Porsche AG. Was steckt hinter den neuen Kurszielen, warum rückt der Turnaround wieder stärker in den Vordergrund – und wie viel Vertrauen verdient die Margenstory wirklich?

Applied Materials: Kaufchance im Chip-Superzyklus?

UBS hebt die Erwartungen für Investitionen in Halbleiterfertigungsanlagen deutlich an und sieht die Branche erst am Anfang eines neuen Investitionszyklus. Warum Applied Materials dabei zu den spannendsten Namen gehört – und welche Rolle KI, Advanced Packaging und neue Fertigungskapazitäten spielen.

Oracle: Starke Zahlen, große Versprechen, hohe Kosten

Oracle meldet ein starkes Quartal mit kräftigem Cloud-Wachstum und einem enormen Auftragsbestand im KI-Infrastrukturgeschäft. Doch hinter den beeindruckenden Wachstumszahlen stehen auch hohe Investitionen, Finanzierungsfragen und Margenthemen, die Anleger genau prüfen sollten.