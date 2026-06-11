Bas und Sozialpartner optimistisch bei Reformkurs

Berlin, 11. Jun (Reuters) - ⁠Nach dem Treffen der Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern haben sich Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sowie Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertreter optimistisch zu den geplanten Reformen geäußert. Bas sprach am Donnerstag im ZDF von einem "guten Weg", den man etwa beim Bürokratieabbau mit einem neuen Treffen gemeinsam gehen wolle. Der Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, äußerte sich nach dem ‌Spitzentreffen der Koalition mit den Sozialpartnern "sehr optimistisch", dass es bis zur Sommerpause umfassende Reformen geben wird. "Im Mittelpunkt des weiteren Austauschs standen die Fragen zu wachstums- und nachfragestimulierenden Impulsen", teilten die vier Gewerkschaftsvertreter in einem gemeinsamen ⁠Statement mit. Kanzler ⁠Friedrich Merz sprach im Bundestag von einer "sehr konstruktiven" Atmosphäre. Man werde die Gespräche zu einzelnen Themen fortsetzen.

Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich am Mittwochabend im Kanzleramt mit den Chefs der Wirtschafts-Spitzenverbände BDI, DIHK, BDA und ZDH auf der einen Seite sowie den Vorsitzenden DGB, IG Metall, IG BCE und Verdi auf der Gewerkschaftsseite gut drei Stunden beraten. Dabei wollte man über die anstehenden Arbeits-, Sozial- und Steuerreformen reden. Bereits ‌im Vorfeld war betont worden, dass es keine Beschlüsse geben werde.

"Wir ‌haben jetzt auch vereinbart, dass wir beim Thema Bürokratie auch nochmal nacharbeiten", sagte die SPD-Co-Chefin. "Wir haben ja ein Entlastungskabinett, nochmal ein weiteres im Juli vor, das nochmal vorbereitend auch mit den Verbänden und mit den Sozialpartnern." Sie betonte, dass neben ⁠Differenzen vor allem Gemeinsamkeiten gesucht worden seien. "Und da ist auch die SPD bereit, sozusagen dem anderen Partner entgegenzukommen." ‌Wenn man nichts tue, würden die Sozialversicherungsabgaben deutlich steigen. Bei ⁠den Gesprächen seien auch die Unterschiede zwischen den Branchen deutlich geworden. Das Thema Energie und Steuern betreffe aber alle.

DIHK-Chef Adrian sagte im ZDF zu den angestrebten Sozial- und Steuerreformen der Regierung: "Ich glaube, dass das funktionieren wird." Er fügte hinzu: "Die Regierung hat ein großes Interesse daran, hier zu punkten. ‌Sie hat auch nicht mehr viel Zeit, um zu punkten. ⁠Und insofern bin ich da eigentlich sehr optimistisch." ⁠Er bezeichnete die Gespräche als gut, auch wenn erwartungsgemäß deutliche Unterschiede etwa zwischen Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften klargeworden seien. "Ich persönlich glaube, dass diese Krisensituation, in der wir uns befinden, diese wirtschaftliche Krise, wirklich eine gute Grundlage ist, um jetzt die Strukturreformen hinzubekommen, die eigentlich ja schon seit vielen Jahren verschleppt worden sind", fügte er hinzu. Die Bereitschaft sei auf allen Seiten sehr groß, zu einer konsensualen Lösung zu kommen.

Jetzt komme es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, teilten die Gewerkschaften mit. "Wir haben unsere Positionen deutlich gemacht und Vorschläge für eine Reformagenda eingebracht, die wirtschaftliche Stärke, gute Arbeit und soziale Sicherheit schafft." Ein Ergebnis des ⁠Gesprächs sei, dass man zu einzelnen Themen vertiefte Gespräche haben wollen. "Wir stehen jederzeit bereit, in gleicher oder ähnlicher Zusammensetzung in weiteren Formaten mitzuarbeiten."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)