Bericht: EU-Länder erwägen Reform des Auswärtigen Dienstes

Reuters · Uhr
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Bangalore, ⁠11. Jun (Reuters) - Deutschland und Frankreich erwägen einem Zeitungsbericht zufolge eine Reform des diplomatischen Dienstes der Europäischen ‌Union. Ziel sei es, die Reaktion der EU auf geopolitische ⁠Krisen ⁠zu verbessern, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf fünf hochrangige Insider. Zu den Möglichkeiten, die die Regierungen von ‌Frankreich, Deutschland und ‌anderen Ländern prüften, gehöre demnach eine Beschneidung der Befugnisse von EU-Chefdiplomatin ⁠Kaja Kallas und ihres Europäischen ‌Auswärtigen Dienstes (EAD). Kompetenzen ⁠der mit einem Jahresbudget von einer Milliarde Euro ausgestatteten Behörde könnten stattdessen an die ‌EU-Kommission und ⁠die Mitgliedstaaten zurückgegeben werden, ⁠hieß es. Der EAD war vor 15 Jahren gegründet worden.

(Bericht von Shivani Tanna, bearbeitet von Kerstin Dörr. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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