Der Dax hat am Donnerstag etwas nachgegeben und notierte eine Stunde nach Handelsbeginn 0,02 Prozent im Minus bei 24.190 Punkten. Die wieder zunehmenden Spannungen in Nahost, hinterfragte hohe KI-Bewertungen und die Aussicht auf steigende Zinsen lassen bei den Anlegern Vorsicht walten. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank sprach von einer Schaukelbörse, die auch aufgrund der Saisonalität noch ein paar Wochen anhalten könnte.

Oracle belastet Software-Aktien

Die Aussicht auf einen erneuten Kursrutsch beim US-Konzern Oracle lässt am Donnerstag auch die Anleger deutscher Softwareaktien nicht kalt. Die Titel von SAP erhöhten ihr Minus am Vormittag auf 4,5 Prozent und auch jene von Nemetschek und Teamviewer gab zuletzt um bis zu 4,2 Prozent nach. Oracle wurde derweil außerbörslich mit einem fast zehn Prozent großen Kursrutsch taxiert.

In ersten Reaktionen wurden die Resultate von Oracle zwar gelobt, laut einem Händler trübten die für 2027 angepeilten Investitionen in Datencenter und Cashflow-Belastungen jedoch das Bild. Bedeutend für Firmensoftware-Anbieter wie SAP sei auch, dass sich der Umsatz der Amerikaner im Cloud-Softwarebereich (SaaS) verlangsamt habe. SAP sei zwar weniger stark von Investitionen abhängig als Oracle, aber die Nachrichten seien im Gesamtpaket auch für SAP negativ.

Hugo Boss-Aktie gewinnt knapp sieben Prozent

Die Kurs des Modehändlers Hugo Boss liegt am Donnerstag mit einem Plus von knapp sieben Prozent an der Spitze im HDAX. Zuletzt kam der Einzelhändler Frasers, hinter dem der im Modebereich verzahnte Firmengründer Mike Ashley steht, nach eigenen Angaben auf einen direkten Anteil von gut 26 Prozent. Analysten bezeichneten die 38 Euro in ersten Reaktionen als nicht besonders attraktiv angesichts des geringen Aufschlags. Felix Dennl von der Privatbank Metzler bezeichnete alternative Gegengebote aber als unwahrscheinlich.

2026 trafen die Boss-Aktien im Bereich der Offerte mehrfach auf Widerstand.Im vergangenen Jahr allerdings waren über Monate hinweg noch Kurse gezahlt worden, die mit bis zu 48 Euro deutlich darüber lagen. 2023 lag ein Zwischenhoch sogar bei knapp 76 Euro. Der Rekord aus dem Jahr 2015 beträgt 120 Euro. (mit Material von dpa-AFX)