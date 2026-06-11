London, ⁠11. Jun (Reuters) - Der britische Verteidigungsminister John Healey ist im Streit über die Militärausgaben zurückgetreten. Er warf Premierminister ‌Keir Starmer vor, dem Militär nicht die notwendigen Mittel zur Verteidigung ⁠des ⁠Landes zur Verfügung zu stellen. "Sie waren nicht in der Lage, und das Finanzministerium war nicht bereit, die Mittel bereitzustellen, die ‌das Land in dieser ‌Zeit wachsender Bedrohungen zu seiner Verteidigung benötigt", schrieb Healey in seinem ⁠Rücktrittsschreiben an Starmer.

Das Londoner Verteidigungs- und ‌das Finanzministerium ringen ⁠seit Monaten um eine Erhöhung des Militärbudgets. Dadurch verzögert sich der britische Investitionsplan für die ‌Verteidigung bereits ⁠seit dem vergangenen Jahr. ⁠Dieser Verzug stößt in der heimischen Rüstungsindustrie auf scharfe Kritik. Branchenvertreter verwiesen auf die geopolitischen Spannungen und eine abnehmende Bereitschaft der USA, Europa zu schützen. Daher müssten sie in langfristige ⁠Rüstungsprojekte investieren.

(Bericht von Muvija M, bearbeitet von Alexander Ratzredigiert von Christian ‌Rüttger)