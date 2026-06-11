Britischer Verteidigungsminister Healey tritt zurück

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

London, ⁠11. Jun (Reuters) - Der britische Verteidigungsminister John Healey ist im Streit über die Militärausgaben zurückgetreten. Er warf Premierminister ‌Keir Starmer vor, dem Militär nicht die notwendigen Mittel zur Verteidigung ⁠des ⁠Landes zur Verfügung zu stellen. "Sie waren nicht in der Lage, und das Finanzministerium war nicht bereit, die Mittel bereitzustellen, die ‌das Land in dieser ‌Zeit wachsender Bedrohungen zu seiner Verteidigung benötigt", schrieb Healey in seinem ⁠Rücktrittsschreiben an Starmer.

Das Londoner Verteidigungs- und ‌das Finanzministerium ringen ⁠seit Monaten um eine Erhöhung des Militärbudgets. Dadurch verzögert sich der britische Investitionsplan für die ‌Verteidigung bereits ⁠seit dem vergangenen Jahr. ⁠Dieser Verzug stößt in der heimischen Rüstungsindustrie auf scharfe Kritik. Branchenvertreter verwiesen auf die geopolitischen Spannungen und eine abnehmende Bereitschaft der USA, Europa zu schützen. Daher müssten sie in langfristige ⁠Rüstungsprojekte investieren.

(Bericht von Muvija M, bearbeitet von Alexander Ratzredigiert von Christian ‌Rüttger)

Das könnte dich auch interessieren

Erhöhung auf 2,25 Prozent
EZB hebt Zinsen erstmals seit 2023 anheute, 12:23 Uhr · onvista
EZB hebt Zinsen erstmals seit 2023 an
Dax Tagesrückblick 10.06.2026
Leitindex gibt weiter nach – Gold setzt Talfahrt fortgestern, 15:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Daten von Polymarket
So stehen die Wetten zum SpaceX-IPOheute, 11:20 Uhr · onvista
So stehen die Wetten zum SpaceX-IPO
Märkte heute
Banken empfehlen Porsche – Oracle mit Zahlencheckheute, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinnegestern, 14:15 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen