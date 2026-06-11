DAX® - Glättungslinien wackeln

Aufgrund einiger Nachfragen gehen wir zu Beginn heute nochmals auf die saisonalen Rahmenbedingungen ein. Gemessen am Durchschnittsverlauf des US-Zwischenwahljahres ist die 2. Junihälfte mit einem Kursabschlag von 2 % zyklisch herausfordernd. Eine ähnlich schwache Phase wartet dann noch einmal von Ende August bis Ende September, ehe das 4. Quartal im US-Zwischenwahljahr dann eine echte Verbesserung verspricht. In unserem Jahresausblick hatten wir darüber hinaus auf den Belastungsfaktor „drei Bullenjahre in Folge“ hingewiesen. Nach einem solchen „Bilderbuchlauf“ ist vor allem das 3. Quartal im „Jahr 4“ mit einem Kursabschlag von durchschnittlich rund 6 % besonders korrekturanfällig. Unter zyklischen Gesichtspunkten könnten die kommenden Monate also durchaus noch einige Fallstricke bereithalten. Charttechnisch hält beim DAX® die jüngste Korrekturphase an. Dabei kam es gestern zur Belastungsprobe der Haltezone aus der 50- und der 200 Tage-Linie (akt. bei 24.289/24.180 Punkten). Diese Bastion, die durch das untere Bollinger Band (akt. bei 24.013 Punkten) zusätzlich verstärkt wird, dürfte heute erneut auf dem Prüfstand stehen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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