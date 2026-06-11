Dax nach erneuten Iran-Angriffen schwächer - EZB-Entscheid im Blick

Frankfurt, 11. ⁠Jun (Reuters) - Die erneute Eskalation des militärischen Konflikts zwischen USA und Iran hat den Dax am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex verlor 0,2 Prozent auf 24.155 Punkte. Der Nahost-Krieg gebe einmal mehr den Takt an den ‌Börsen vor, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Nach US-Luftschlägen in der Region griffen die iranischen Revolutionsgarden nach eigenen Angaben zuletzt US-Flugzeuge ⁠auf dem ⁠Stützpunkt Al-Asrak in Jordanien mit zwölf ballistischen Raketen an. Die Notierungen für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI stiegen in der Spitze um 2,6 beziehungsweise vier Prozent auf 95,50 und 93,64 Dollar je Fass.

Trotz der militärischen Auseinandersetzungen gibt es jedoch weiterhin diplomatische Bemühungen ‌um eine Beendigung des Krieges. Noch am ‌Mittwoch erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Esmaeil Baghaei, der Iran müsse seine Gespräche mit den USA nach den letzten Angriffen neu bewerten.

Neben ⁠der geopolitischen Lage steht ebenfalls die Europäische Zentralbank (EZB) im Fokus. Ökonomen und ‌Finanzmarktexperten rechnen fest damit, dass die ⁠Notenbanker den Einlagensatz wegen der anziehenden Inflation am Nachmittag von 2,0 auf 2,25 Prozent anheben werden - die erste Zinserhöhung seit fast drei Jahren.

Auf der Unternehmensseite rückte SAP in den Vordergrund. ‌Die durch den Kursrutsch von Oracle ⁠eingetrübte Stimmung in der Softwarebranche ⁠drückte die SAP-Aktien im Dax rund vier Prozent ins Minus. Oracle versetzte mit seinen massiven Finanzierungsplänen Anleger in Sorge. Im nachbörslichen US-Handel rutschten die Titel um knapp neun Prozent ab.

Im MDax griffen Anleger bei Hugo Boss zu. Der britische Großaktionär Frasers Group bietet den Aktionären von Hugo Boss 38,00 Euro je Aktie. Die Papiere stiegen in der Spitze um sieben Prozent auf 39 Euro.

(Bericht von: ⁠Daniela Pegna. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)