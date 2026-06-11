Dax Chartanalyse 11.06.2026

Dax stabilisiert sich, bleibt aber anfällig für Rücksetzer

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80025.000
Dax-Unterstützung24.00023.800

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Betrachtung ("Dax startet größere Verkaufswelle und hat weiteres Abwärtspotenzial") zum Dax lautete wie folgt:

“Nach dem Scheitern im Bereich um 24.800 Punkte ist der Weg des geringsten Widerstands aktuell klar südwärts im Dax. Die schlechte Nachricht für die Käuferseite: Die nächsten nennenswerten Unterstützungslevel liegen erst im Bereich 23.800 bis 24.000 Punkte.“

Der Index gab gestern erwartungsgemäß deutlich nach und fiel im Tagestief zeitweise schon bis auf 24.043 Punkte, bevor eine Zwischenerholung einsetzte. Diese setzt sich heute Vormittag bislang fort, der Index konsolidiert in einer engen Spanne um 24.200 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Der Dax handelt im kurzfristigen Zeitfenster unverändert innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Vor der heute Nachmittag erwarteten Zinserhöhung der EZB bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht zunächst unverändert weiter südwärts. Mögliche Ziele der aktuell laufenden Verkaufswelle liegen im Bereich 23.800 bis 24.000 Punkte.

Lediglich eine Rückkehr zurück über 24.450 Punkte bringt kurzfristig etwas Entspannung für die Käuferseite, neue Kaufsignale entstünden erst bei einem Bruch der Abwärtstrendlinie (schwarz) im Stundenchart.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7W36) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.808,25 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU90CW) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.644,26 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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