Vorbörse 11.06.2026

Dax startet leicht schwächer in den Handel nach schwachen US-Vorgaben

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Die Gemengelage an den Finanzmärkten hemmt die Anleger am Donnerstag weiter beim Eingehen neuer Aktienrisiken. Die wieder zugespitzte Lage in Nahost paart sich mit weiterhin hinterfragten KI-Bewertungen und hinzukommt die Aussicht auf steigende Zinsen. Diese Einflüsse sorgen eine Stunde vor dem Auftakt dafür, dass der Dax vom Broker IG 0,1 Prozent tiefer auf 24.167 Punkte taxiert wird.

Das Minus fällt damit etwas geringer aus als zwischenzeitlich gedacht. Die Futures in New York zeigten sich etwas von den Vortagsverlusten erholt und in Asien schaffen es einige Börsen leicht ins Plus, auch wenn sich der Nahost-Konflikt trotz der seit zwei Monaten geltenden Waffenruhe gefährlich hochschaukelt. Die USA und der Iran haben sich in der zweiten Nacht in Folge heftig gegenseitig beschossen. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners glaubt aber kaum jemand an eine langfristige erneute Eskalation. "Alle gehen davon aus, dass sich Donald Trump während der heute beginnenden Fußball-Weltmeisterschaft als Friedenspräsident inszenieren will", kommentierte der Experte am Morgen.

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USA: Deutliche Verluste

Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch ihre Verluste im Handelsverlauf sichtbar ausgeweitet. Neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran nach gegenseitigen Angriffen beider Länder belasteten die Stimmung und ließen die Ölpreise kräftig steigen. Trump zeigte sich unzufrieden mit den laufenden Verhandlungen und kündigte einen bevorstehenden neuerlichen Angriff trotz der formal geltenden Waffenruhe an. Zudem sagte der israelische Verteidigungsminister, der Kampf mit dem Iran sei "noch lange nicht beendet".

Der schon vortags schwache Nasdaq 100 geriet angesichts weiterer Gewinnmitnahmen im heiß gelaufenen Halbleitersektor zusätzlich unter Druck. Frühe moderate Gewinne nach Inflationsdaten waren nicht von Dauer: Der technologielastige Auswahlindex drehte ins Minus und büßte am Ende 1,98 Prozent auf 28.508,03 Punkte ein.

Der marktbreite S&P 500 sank letztlich um 1,62 Prozent auf 7.266,99 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,87 Prozent auf 49.918,78 Punkte nach unten. Er hatte es am Dienstag letztlich als einziger großer Index noch knapp in positives Terrain geschafft.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.872+ 0,17 Prozent
S&P 5007.386- 0,26 Prozent
Nasdaq 25.678- 0,97 Prozent

Asien: Nikkei stabilisiert, Verluste in China

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während sich der Markt in Japan nach dem Minus am Vortag stabilisierte, ging es in China weiter nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong lag im späten Handel rund ein Prozent im Minus und steuert damit auf den siebten Verlusttag in Folge zu. Seit Dienstag vergangener Woche büßte der Index rund 1.900 Punkte oder 7 Prozent auf 24.136 Punkte ein.

Mit einem Jahresminus von knapp 6 Prozent im bisherigen Jahresverlauf hinkt er den meisten anderen wichtigen Indizes in Asien und weltweit deutlich hinterher. Zum Vergleich: Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte trotz einer leichten Korrektur in den vergangenen Tagen seit Ende 2025 rund 24 Prozent zu. Noch deutlicher zog der südkoreanische Kospi an. Er kletterte dank der Rally bei Chipaktien infolge des KI-Booms in den ersten fünfeinhalb Monaten des Jahres um fast 80 Prozent nach oben.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.219+ 0,06 Prozent
Hang Seng24.565- 1,10 Prozent
CSI 3004.707- 0,90 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,24- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,07- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,54- 0,09 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1550- 0,31  Prozent
Dollar in Yen160,51+ 0,45 Prozent
Euro in Yen185,38+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent93,88 USD+  0,11 Dollar
WTI91,05 USD+ 0,23 Dollar

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT PORSCHE AG AUF 'BUY' - ZIEL 59 EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 68,50 (68) EUR - 'BUY'

LBBW HEBT ZIEL FÜR BROADCOM AUF 500 (430) USD - 'KAUFEN'

(mit Material von dpa-AFX)

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