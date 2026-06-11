Devisen: Euro dreht ins Plus zum Dollar - Trump bricht Angriffe auf Iran ab

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagabend von den Aussichten auf eine Einigung zwischen den Kriegsparteien USA und Iran profitiert. Die Gemeinschaftswährung kletterte bis auf ein Tageshoch von 1,1566 US-Dollar und notierte zuletzt noch bei 1,1550 Dollar. Zuvor war der Eurokurs bis auf ein Tief von 1,1503 Dollar abgerutscht.

US-Präsident Donald Trump sagte die für diesen Abend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran ab und stellte die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit der Islamischen Republik in Aussicht. Der Republikaner begründete das auf der Plattform Truth Social mit laufenden Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten./men/gl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 09.08.2026
Dax rutscht zum Handelsschluss ab - Gold ebenfalls mit Verlusten09. Juni · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Vorbörse 09.06.2026
Dax dürfte unverändert starten - Asien deutlich im Plus09. Juni · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 08.06.2026
Dax verringert Verluste - Chip-Werte erholen sich08. Juni · onvista
Dax verringert Verluste - Chip-Werte erholen sich
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinnegestern, 14:15 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen