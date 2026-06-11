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Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1537 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Bankoo/Shutterstock.com

Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1537 (Mittwoch: 1,1539) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8667 (0,8666) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86330 (0,86228) britische Pfund, 185,21 (185,19) japanische Yen und 0,9221 (0,9222) Schweizer Franken fest.

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