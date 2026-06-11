DHL will Umsatz bei Erneuerbaren auf drei Milliarden Euro steigern

Düsseldorf, 11. ⁠Jun (Reuters) - Der Logistikriese DHL setzt auf ein weiteres Wachstum der Erneuerbaren Energien und will dort seinen Umsatz ausbauen. "Getrieben durch eine starke Kundennachfrage sieht das Unternehmen ‌das Potenzial, seinen Umsatz im Bereich der Logistik für Neue Energien von rund 600 Millionen Euro ⁠im ⁠Jahr 2025 auf drei Milliarden Euro bis 2030 zu steigern", teilte der Bonner Konzern am Freitag mit. Hintergrund für den Ausbau sei eine steigende Nachfrage nach resilienten Energiesystemen angesichts von Risiken bei ‌der Versorgung mit fossilen Brennstoffen. Der ‌Iran-Krieg beschleunige die Entwicklung, sagte DHL-Chef Tobias Meyer.

Die Energiewende sei ein Gefüge aus verschiedenen Bausteinen, betonte Meyer. ⁠DHL verfüge über Kompetenzen, diese neuen Lieferketten weltweit ‌ganzheitlich aufzubauen. Der Konzern führt ⁠für die Windenergiebranche etwa den neuen Service "Time Definite Plus" ein, der zunächst in 22 europäischen Ländern schnelle Ersatzteillieferungen ermöglichen soll.

Zudem baut DHL ‌das Netzwerk für ⁠Elektromobilität und Batterielogistik aus. In ⁠Holtum in den Niederlanden entsteht ein neuer Logistikknotenpunkt für Batterien, der Anfang 2027 den Betrieb aufnehmen soll. In Frankreich eröffnete das Unternehmen ein neues Kompetenzzentrum für Elektrofahrzeuge, weitere Standorte in Indien und Peru sollen noch im laufenden Jahr folgen.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)