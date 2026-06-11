EQS-Adhoc: Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück

EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Dividenden

Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück



11.06.2026 / 16:00 CET/CEST

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FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909

Börse Berlin Regulierter Markt

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die EQS Group AG am 11. Juni 2026 Uhr, 16:30 Uhr

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Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück

Gegen den von der Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 11. Juni 2026 gefassten Beschluss zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,60 je nennwertloser Stückaktie wurde Widerspruch zu Protokoll erklärt. Da nicht auszuschließen ist, dass Klage gegen den Dividendenbeschluss erhoben wird, stellt die Gesellschaft die Auszahlung der Dividende zurück, bis geklärt ist, ob gegen den Dividendenbeschluss Klage erhoben worden ist oder nicht und – sollte Klage erhoben worden sein – geprüft worden ist, ob trotz einer etwaigen Klageerhebung eine Auszahlung der Dividende erfolgen kann.

Berlin, 11. Juni 2026

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln AG Weigandufer 49 12059 Berlin Deutschland Telefon: +49-(0)30-688-9040 Fax: +49-(0)30-681-2050 E-Mail: kontakt@fhw-neukoelln.de Internet: www.fhw-neukoelln.de ISIN: DE0005767909 WKN: 576790 Börsen: Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart EQS News ID: 2344496

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