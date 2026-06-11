EQS-Adhoc: Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück
EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Dividenden
Fernheizwerk Neukölln AG: Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück
11.06.2026 / 16:00 CET/CEST
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FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
WKN: 576790
ISIN: DE0005767909
Börse Berlin Regulierter Markt
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung
übermittelt an die EQS Group AG am 11. Juni 2026 Uhr, 16:30 Uhr
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Fernheizwerk Neukölln AG stellt Auszahlung der Dividende zurück
Gegen den von der Hauptversammlung der Fernheizwerk Neukölln AG am 11. Juni 2026 gefassten Beschluss zur Zahlung einer Dividende von EUR 0,60 je nennwertloser Stückaktie wurde Widerspruch zu Protokoll erklärt. Da nicht auszuschließen ist, dass Klage gegen den Dividendenbeschluss erhoben wird, stellt die Gesellschaft die Auszahlung der Dividende zurück, bis geklärt ist, ob gegen den Dividendenbeschluss Klage erhoben worden ist oder nicht und – sollte Klage erhoben worden sein – geprüft worden ist, ob trotz einer etwaigen Klageerhebung eine Auszahlung der Dividende erfolgen kann.
Berlin, 11. Juni 2026
Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fernheizwerk Neukölln AG
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)30-688-9040
|Fax:
|+49-(0)30-681-2050
|E-Mail:
|kontakt@fhw-neukoelln.de
|Internet:
|www.fhw-neukoelln.de
|ISIN:
|DE0005767909
|WKN:
|576790
|Börsen:
|Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
|EQS News ID:
|2344496
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