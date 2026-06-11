EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



11.06.2026 / 21:38 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://ats.net/download/jahresfinanzbericht-2025-26-esef/?wpdmdl=61797&refresh=6a2b0d5cc1b081781206364

Sprache: Englisch

Ort:

https://ats.net/en/download/annual-financial-report-2025-26-esef/?wpdmdl=61798&refresh=6a2b0d667c06a1781206374

11.06.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG Fabriksgasse 13 8700 Leoben Österreich Internet: www.ats.net

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