EQS-AFR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

11.06.2026 / 21:38 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://ats.net/download/jahresfinanzbericht-2025-26-esef/?wpdmdl=61797&refresh=6a2b0d5cc1b081781206364

Sprache: Englisch

Ort:

https://ats.net/en/download/annual-financial-report-2025-26-esef/?wpdmdl=61798&refresh=6a2b0d667c06a1781206374

11.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet:www.ats.net
Ende der MitteilungEQS News-Service

2344604 11.06.2026 CET/CEST

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