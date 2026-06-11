EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Directors' Dealings Art 19 MAR



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name CPI IMMOHOLDCO B, a.s.

2. Grund der Meldung

a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:



Pavel Mechura, Vorstand



Zdenek Havelka, Vorstand

b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name CPI Europe AG

b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

Transaktion Nr. 1

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Finanzinstrument, das an den Aktienkurs der IMMOFINANZ AG gekoppelt ist (Turbo-Zertifikat Long Immofinanz AG; Hebelprodukt mit Knock-Out)

Kennung AT0000A3GA61

b) Art des Geschäfts Erwerb

c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen

4,162 EUR 2268714 Stück

d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen

4,162 EUR 2268714 Stück

e) Datum des Geschäfts 2026-06-08; UTC+02:00

f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

Transaktion Nr. 2

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Finanzinstrument, das an den Aktienkurs der IMMOFINANZ AG gekoppelt ist (Turbo-Zertifikat Long Immofinanz AG; Hebelprodukt mit Knock-Out)

Kennung AT0000A3T238

b) Art des Geschäfts Erwerb

c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen

64792,2 EUR 119 Stück

d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen

64792,2 EUR 119 Stück

e) Datum des Geschäfts 2026-06-08; UTC+02:00

f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes

Transaktion Nr. 3

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Finanzinstrument, das an den Aktienkurs der IMMOFINANZ AG gekoppelt ist (Turbo-Zertifikat Long Immofinanz AG; Hebelprodukt mit Knock-Out)

Kennung AT0000A3K2V1

b) Art des Geschäfts Erwerb

c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen

36668.92 EUR 250 Stück

d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen

36668.92 EUR 250 Stück

e) Datum des Geschäfts 2026-06-08; UTC+02:00