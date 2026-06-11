EQS-DD: CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

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CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.06.2026 / 17:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  Directors' Dealings Art 19 MAR
 
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name CPI PROPERTY GROUP S.A.
2. Grund der Meldung
a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:
Martin Matula, Aufsichtsrat
 
Pavel Mechura, Vorstand
 
Zdenek Havelka, Vorstand
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name CPI Europe AG
b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
  Transaktion Nr. 1  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Finanzinstrument, das an den Aktienkurs der IMMOFINANZ AG gekoppelt ist (Turbo-Zertifikat Long Immofinanz AG; Hebelprodukt mit Knock-Out)
  Kennung AT0000A3GA61
b) Art des Geschäfts Verkauf
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen
    4,162 EUR 2268714 Stück
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
    4,162 EUR 2268714 Stück
e) Datum des Geschäfts 2026-06-08; UTC+02:00
f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
  Transaktion Nr. 2  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Finanzinstrument, das an den Aktienkurs der IMMOFINANZ AG gekoppelt ist (Turbo-Zertifikat Long Immofinanz AG; Hebelprodukt mit Knock-Out)
  Kennung AT0000A3T238
b) Art des Geschäfts Verkauf
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen
    64792,2 EUR 119 Stück
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
    64792,2 EUR 119 Stück
e) Datum des Geschäfts 2026-06-08; UTC+02:00
f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
  Transaktion Nr. 3  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Finanzinstrument, das an den Aktienkurs der IMMOFINANZ AG gekoppelt ist (Turbo-Zertifikat Long Immofinanz AG; Hebelprodukt mit Knock-Out)
  Kennung AT0000A3K2V1
b) Art des Geschäfts Verkauf
c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen
    36668.92 EUR 250 Stück
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
    36668.92 EUR 250 Stück
e) Datum des Geschäfts 2026-06-08; UTC+02:00
f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
         

 


11.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet: http://cpi-europe.com/

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105474  11.06.2026 CET/CEST

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