EQS-DD: Semperit AG Holding: Stefan Fida, Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2026 / 13:21 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Fida
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Semperit AG Holding
b) LEI
|529900PG9O7YFYX5UM88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000785555
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|15 EUR
|5.800 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|15,0000 EUR
|5.800,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|10.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|WBAH - WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL
|MIC:
|XWBO
11.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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