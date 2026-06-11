EQS-DD: Semperit AG Holding: Stefan Fida, Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.06.2026 / 13:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Stefan
Nachname(n):Fida

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: Annahme Übernahmeangebot

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15 EUR5.800 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,0000 EUR5.800,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

10.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:WBAH - WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL
MIC:XWBO

11.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet:www.semperitgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105464 11.06.2026 CET/CEST

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