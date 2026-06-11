EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Erwerb von 4672 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.06.2026 / 19:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Astrid
Nachname(n):Arndt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 4672 Aktien durch Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
24,50 EUR114.464,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
24,50 EUR114.464,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105448 11.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Zalando

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Profis geben Tipps
So sicherst du in der KI-Rally geschickt Gewinnegestern, 14:15 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen