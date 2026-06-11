EQS-News: 123fahrschule SE: Ordentliche Hauptversammlung 2026 bestätigt Strategie des Vorstands mit großer Mehrheit

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123fahrschule SE: Ordentliche Hauptversammlung 2026 bestätigt Strategie des Vorstands mit großer Mehrheit



11.06.2026 / 09:40 CET/CEST

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123fahrschule SE: Ordentliche Hauptversammlung 2026 bestätigt Strategie des Vorstands mit großer Mehrheit – Aufsichtsrat mit KI- und unternehmerischer Kompetenz gestärkt

Köln, 10.06.2026

Alle Tagesordnungspunkte mit Mehrheiten zwischen 95,9 % und 97,4 % angenommen, klares Vertrauenssignal der Aktionäre

Mathias Mandt erneut in den Aufsichtsrat gewählt, ausgewiesener KI- und Plattformexperte stärkt digitale Kompetenz des Kontrollgremiums

Andreas Günther offiziell in den Aufsichtsrat gewählt, Aufsichtsrat mit zwei neuen Mitgliedern vollständig besetzt

Vorstand sieht 123fahrschule SE auf Kurs für Inkrafttreten der Fahrschulreform zum 01. Januar 2027

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker: 123F, Primärmarkt: Düsseldorf) hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 abgehalten. Sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit deutlichen Mehrheiten angenommen. Die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 wurde mit 95,95 % der Stimmen bestätigt, die Entlastung des Aufsichtsrats mit 95,99 %. Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 wurden jeweils mit 97,45 % beschlossen.

Boris Polenske, Gründer und Vorstand der 123fahrschule SE:

„Die heutigen Abstimmungsergebnisse sind ein starkes und positives Signal. Unsere Aktionäre bestätigen den eingeschlagenen Weg mitten in einer Transformationsphase, in der wir operativ bereits handeln und uns auf das Inkrafttreten der Fahrschulreform zum 1. Januar 2027 vorbereiten.“

123fahrschule durch Aufsichtsrat mit KI-Kompetenz gestärkt

Die Hauptversammlung hat Mathias Mandt mit 96,24 % der Stimmen erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Mandt ist ein erfahrener Digitalstratege mit langjähriger Führungserfahrung in internationalen Technologie- und Digitalorganisationen, unter anderem bei Europart, VTEX, OBI, ZAGENO und Douglas. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau skalierbarer Plattformarchitekturen, datengetriebener Geschäftsmodelle sowie der strategischen Nutzung von künstlicher Intelligenz. Mit seiner tiefen technologischen Expertise und KI-Kompetenz ergänzt er das Kontrollgremium der 123fahrschule SE in einer Phase, in der KI zum zentralen Wachstumstreiber des Unternehmens wird.

Ebenfalls mit 96,24 % der Stimmen bestätigt wurde Andreas Günther, der bereits als Ersatzmitglied im März 2025 gewählt worden war und nun offiziell in den Aufsichtsrat einzieht. Günther bringt operative Tiefe und unternehmerische Erfahrung mit, unter anderem durch seine prägende Rolle beim Wachstum von Tricentis zum globalen Marktführer im Software-Testing mit einer Bewertung von 4,5 Mrd. USD.

Boris Polenske ergänzt:

„Mit Mathias Mandt verfügen wir über einen Aufsichtsrat, der KI nicht nur als Buzzword kennt, sondern operativ versteht und lebt. Gemeinsam mit dem Unternehmer Andreas Günther haben wir nun ein Kontrollgremium, das unsere technologische und operative Transformationsstrategie auf höchstem Niveau begleiten kann.“

Strategischer Ausblick: Transformation läuft

Mit dem Kabinettsbeschluss vom 20. Mai 2026 und 10. Juni 2026 befindet sich der Gesetzentwurf zur Fahrschulreform in Deutschland planmäßig im parlamentarischen Verfahren. Das Inkrafttreten zum 1. Januar 2027 ist nach Einschätzung des Vorstands auf Kurs. Die 123fahrschule SE hat die operative Transformation bereits eingeleitet. Rund die Hälfte der Mietverträge wurde gekündigt, der Präsenztheorieunterricht wird vollständig auf E-Learning umgestellt und die dreistufige Expansionsstrategie wird mit unmittelbarer Wirkung vorangetrieben. Dass die Aktionäre diesen Kurs mit Zustimmungsquoten von bis zu 97,45 % bei allen Tagesordnungspunkten bestätigt haben, wertet der Vorstand als starkes Signal des Kapitalmarkts in einer entscheidenden Transformationsphase.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die Gesellschaft unverändert eine EBITDA-Steigerung auf 1,5 bis 2,5 Mio. EUR. Für Investoren markiert 2026 damit einen zentralen Entwicklungsschritt. Die 123fahrschule entwickelt sich von einem technologiegestützten Ausbildungsanbieter hin zu einer skalierbaren Ausbildungs- und Plattformgesellschaft mit der Perspektive wiederkehrender Erlösstrukturen und dem Anspruch, die technologische Transformation der Führerscheinausbildung langfristig und maßgeblich mitzugestalten.

Ihr Ansprechpartner: Boris Polenske

Kontakt: ir@123fahrschule.de

Mehr Infos: https://123fahrschule.de/investor-relations

Oder: https://fahrschulreform2027.de/

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