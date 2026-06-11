EQS-News: GFT und INTEC schließen Partnerschaft, um die Modernisierung des europäischen Verteidigungssektors durch souveräne KI zu beschleunigen

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GFT und INTEC schließen Partnerschaft, um die Modernisierung des europäischen Verteidigungssektors durch souveräne KI zu beschleunigen



11.06.2026 / 15:22 CET/CEST

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GFT und INTEC schließen Partnerschaft, um die Modernisierung des europäischen Verteidigungssektors durch souveräne KI zu beschleunigen

Gemeinsam unterstützen GFT und INTEC Verteidigungsorganisationen dabei, missionskritische Systeme schneller zu modernisieren, die Komplexität über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu reduzieren und die volle operative Kontrolle zu behalten.

Stuttgart, 11. Juni 2026 – GFT Technologies und die INTEC Industrie-Technik GmbH haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Modernisierung und den Betrieb kritischer Verteidigungssysteme mithilfe souveräner und praxistauglicher KI-Lösungen voranzubringen. Die Partnerschaft wurde auf der ILA Berlin Air Show bekannt gegeben. Gemeinsam bündeln die Unternehmen GFTs KI- und Datenkompetenz sowie die Wynxx Agentic AI Platform mit der langjährigen Erfahrung von INTEC in den Bereichen Verteidigungstechnik, Integrated Logistics Support (ILS) und Lifecycle-Management.

Die Zusammenarbeit adressiert eine der drängendsten Herausforderungen europäischer Verteidigungsorganisationen: die Modernisierung zunehmend komplexer missionskritischer Systeme in einer von den aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen geforderten Geschwindigkeit – bei gleichzeitiger Wahrung von Souveränität, Sicherheit und operativer Kontrolle.

Verteidigungsorganisationen sehen sich heute mit wachsenden Rückständen bei Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen konfrontiert. Veraltete Softwarelandschaften, fragmentierte Lifecycle-Prozesse sowie ein hoher manueller Aufwand bei technischer Dokumentation und Wartung beeinträchtigen die Einsatzbereitschaft und erhöhen die Komplexität. Gleichzeitig steigt der Druck, Modernisierungszyklen zu verkürzen, die Resilienz zu stärken und die Effizienz über den gesamten Lebenszyklus von Verteidigungssystemen hinweg zu steigern.

Generische KI-Lösungen sind jedoch häufig ungeeignet für klassifizierte, sicherheitskritische und souveräne Umgebungen, in denen Nachvollziehbarkeit, Governance und nationale Kontrolle unverzichtbar sind.

Genau hier setzen GFT und INTEC gemeinsam an.



KI in der Verteidigung: Vom Pilotprojekt zum souveränen operativen Einsatz

Die Partnerschaft soll Verteidigungsorganisationen dabei unterstützen, den Schritt von isolierten KI-Experimenten hin zu skalierbaren operativen Anwendungen zu vollziehen. Durch die Kombination souveräner KI-Architekturen, verantwortungsvoller KI-Entwicklung und tiefgreifender Verteidigungsexpertise werden Modernisierung, Betrieb und Lifecycle-Management missionskritischer Systeme in den Bereichen Luft, Land, See und Cyber unterstützt.

Im Fokus stehen zunächst Anwendungsfelder wie die automatisierte Erstellung technischer Dokumentationen, die Optimierung des Integrated Logistics Support (ILS) sowie die Modernisierung bestehender Softwarelandschaften – Bereiche, in denen trotz steigender Anforderungen nach wie vor zahlreiche manuelle Prozesse dominieren.

„Wir sind überzeugt, dass die Technologie, die zur Verteidigung eines Landes eingesetzt wird, dem Auftrag dienen muss – und keine Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter schaffen darf“, sagt Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies. „GFT und INTEC arbeiten zusammen, um verantwortungsvolle und souveräne Daten- und KI-Lösungen in den Verteidigungssektor zu bringen und sie in die Entwicklung, Modernisierung und Wartung missionskritischer Systeme zu integrieren. Durch die Kombination der einzigartigen KI-Kompetenzen von GFT mit der tiefgreifenden Verteidigungsexpertise von INTEC schaffen wir souveräne Datenplattformen, sichere Cloud-Umgebungen und verantwortungsvoll entwickelte KI-Lösungen zum Schutz Europas.“



Technologiekompetenz trifft Verteidigungsexpertise

Die Zusammenarbeit vereint zwei sich ideal ergänzende Kompetenzfelder.

GFT bringt seine Expertise in den Bereichen verantwortungsvolle KI-Entwicklung, souveräne KI-Architekturen und die Modernisierung komplexer IT- und Systemlandschaften im großen Maßstab ein. Dazu zählt auch die Wynxx Agentic AI Platform, die bereits messbare Erfolge bei der Modernisierung von Altsystemen und der Automatisierung technischer Dokumentationen erzielt. INTEC ergänzt dies durch jahrzehntelange Erfahrung in der Verteidigungstechnik über die Domänen Luft, Land, See und Cyber hinweg. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Systemintegration, Logistik für Waffensysteme, Integrated Logistics Support (ILS), technische Dokumentation, Sicherheit und Konformität sowie unbemannte Systeme.

Gemeinsam verfolgen die Unternehmen das Ziel, den Einsatz von KI in Bereichen zu industrialisieren, in denen Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und operative Zuverlässigkeit entscheidend sind. Der gemeinsame Ansatz ist speziell für souveräne und klassifizierte Einsatzszenarien ausgelegt. Daten, Modelle und operative Entscheidungen verbleiben dabei unter nationaler Kontrolle. Gleichzeitig werden Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern durch eine modelloffene und herstellerneutrale Architektur vermieden.

„Die Modernisierung von Verteidigungssystemen wird zunehmend durch Software, Daten und intelligente Lifecycle-Prozesse bestimmt“, erklärt Christoph Otten, CEO der INTEC Group. „Unsere Partnerschaft mit GFT verbindet bewährte verteidigungstechnische Expertise mit souveränen KI-Fähigkeiten, die speziell für hochsichere und missionskritische Umgebungen entwickelt wurden. Dadurch entsteht ein praxisnaher Weg für Verteidigungsorganisationen, ihre Modernisierungsvorhaben schneller umzusetzen und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Systeme, Daten und operativen Prozesse zu behalten.“



Europas Verteidigung zukunftsfähig machen

Die Partnerschaft spiegelt den wachsenden Bedarf an vertrauenswürdigen und souveränen Technologielösungen in Europa wider. Hintergrund sind steigende Verteidigungsinvestitionen sowie eine zunehmende geopolitische Fragmentierung.

Anstatt sich auf isolierte KI-Pilotprojekte zu konzentrieren, richten GFT und INTEC ihre Zusammenarbeit konsequent auf den operativen Einsatz und messbare Modernisierungsergebnisse aus. Dazu kombinieren die Unternehmen verantwortungsvolle KI-Entwicklung, akkreditierungsorientierte Bereitstellungsmodelle und einsatzbewährte Lifecycle-Expertise, um Modernisierungsprojekte über den gesamten Systemlebenszyklus hinweg zu unterstützen – von der Softwaremodernisierung und technischen Dokumentation bis hin zu Instandhaltung und Einsatzbereitschaft.

Zu den Anwendungsfeldern zählen unter anderem:

Souveräne KI- und Datenplattformen für klassifizierte Umgebungen

Optimierung des Integrated Logistics Support (ILS)

Modernisierung bestehender Softwarelandschaften

Lifecycle-Intelligence und automatisierte Instandhaltungsprozesse

KI-gestützte technische Dokumentation und Wartungsabläufe

Die Zusammenarbeit baut auf bereits gemeinsam realisierten Projekten im Bereich souveräner KI auf und unterstreicht das gemeinsame Verständnis beider Unternehmen von technologischer Unabhängigkeit, Vertrauen und Resilienz.



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