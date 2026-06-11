EQS-News: Locktons Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2026 auf 4,5 Milliarden US-Dollar

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Locktons Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2026 auf 4,5 Milliarden US-Dollar



11.06.2026 / 17:40 CET/CEST

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Sechs Jahre in Folge verzeichnet ein zweistelliges organisches Wachstum und treibt die globale Performance voran

KANSAS CITY, Mo., 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, der weltweit größte private, unabhängige Versicherungsmakler, gab heute starke Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 bekannt. Der weltweite Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines organischen Wachstums von 11 %, was die anhaltende Dynamik im gesamten Unternehmen sowie die fortgesetzten Investitionen in Talente, Technologie und globale Kompetenzen widerspiegelt.

Lockton logo

Mit dieser Entwicklung verzeichnet Lockton das sechste Jahr in Folge ein zweistelliges organisches Wachstum, was die Stärke seiner Kundenbeziehungen, sein diversifiziertes Geschäftsmodell und seine langfristige Investitionsstrategie unterstreicht.

„Das Geschäftsjahr 2026 war für Lockton ein weiteres außergewöhnliches Jahr", sagte Ron Lockton, Vorsitzender und Geschäftsführer von . „Unsere Ergebnisse spiegeln das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, die Qualität unserer Mitarbeiter sowie die Vorteile unseres privaten und unabhängigen Modells." „Unsere Struktur als „ " ermöglicht es uns, mit langfristiger Perspektive zu investieren, uns schnell an neue Kunden- und Marktanforderungen anzupassen und kontinuierlich in die Kompetenzen, Erkenntnisse und Innovationen zu investieren, die unseren Kunden helfen, sich in einem zunehmend komplexen Risikoumfeld zurechtzufinden."

Stabile Leistung in einem schwierigen Marktumfeld

Die Ergebnisse von Lockton waren angesichts der Marktbedingungen im Geschäftsjahr 2026 , das am 30. April 2026 endete, besonders stark. Die Prämien für Sachversicherungen gaben weltweit nach, da sich die Kapazitäten verbesserten und der Wettbewerb zunahm, während die Schadenversicherungssparten in den USA weiterhin unter Preisdruck standen und mit steigenden Schadenkosten zu kämpfen hatten. Vor diesem Hintergrund verzeichnete die breit aufgestellte Plattform von Lockton ein ausgewogenes Wachstum in allen Regionen und Geschäftsbereichen.

Lockton International und Lockton Re verzeichneten jeweils ein Wachstum von rund 15 %.

Das US-Geschäft bescherte und das achte Jahr in Folge mit zweistelligem Wachstum, trotz uneinheitlicher Rahmenbedingungen in den verschiedenen Regionen und Produktbereichen.

Highlights aus den USA

Das US-Geschäft von Lockton verzeichnete erneut ein starkes Jahr und setzte damit den anhaltenden Aufwärtstrend auf dem gesamten Markt fort. Der Umsatz in den USA belief sich auf knapp 3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit verzeichnete das US- -Geschäft von das achte Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum.

Diese-Entwicklung wurde durch eine hohe Kundenbindung und anhaltendes Wachstum in wichtigen Geschäftsbereichen gestützt. Dank der Unterstützung durch eine der branchenweit stärksten Produzentengruppen und äußerst kooperativen Serviceteams erzielte Lockton eine Kundenbindungsrate von 94 %.

Das Unternehmen sowie baute seine US-Plattform weiter aus, indem es seine branchenbezogenen Geschäftsbereiche und Spezialisierungen in den Bereichen Risiko- und Personallösungen landesweit erweiterte. Im Bereich People Solutions überschritt der Umsatz erstmals die Marke von 1 Milliarde US-Dollar , was die anhaltende Nachfrage nach integrierten Leistungen, Wohlfühlangeboten und Beratungsdienstleistungen widerspiegelt. Zusammen sorgen diese Investitionen dafür, dass das Fachwissen v gebündelt wird, die Einheitlichkeit verbessert wird und Kunden in allen Märkten leichter Zugang zu fortschrittlichen Funktionen erhalten.

Internationale Höhepunkte

Auch das internationale Geschäft von Lockton verzeichnete ein starkes Jahr und konnte seine Dynamik in den wichtigsten Märkten der weiter ausbauen. Trotz uneinheitlicher Rahmenbedingungen in den verschiedenen Regionen verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 15 %, das zum Teil auf das Wachstum von 27 % bei People Solutions sowie auf die anhaltende Stärke im Einzelhandel und in den Spezialsparten (specialty lines) zurückzuführen ist.

Lockton hat im Laufe des Jahres auch seine internationale Plattform weiter ausgebaut, indem es seine Geschäftstätigkeit in der Schweiz, in Saudi-Arabien und in Italien ausweitete und gleichzeitig weiter in sein Geschäftsmodell, seine Führungskräfte und seine Kundendienstteams in Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Asien und im Pazifikraum investierte. Zusammen spiegeln diese Investitionen eine gezielte Strategie wider, näher am Kunden zu sein, den Betrieb mit größerer lokaler Relevanz zu gestalten und integriertes Fachwissen grenzüberschreitend bereitzustellen, da Risiken zunehmend globaler und vernetzter werden.

Lockton Re

Lockton Re, der weltweite Rückversicherungszweig des Unternehmens, setzte seinen starken Kurs fort und verzeichnete ein deutliches Wachstum, das durch den Ausbau der Kundenbeziehungen, die geografische Expansion sowie gezielte Investitionen in Personal, Führungskräfte, das und die-Kompetenzen gestützt wurde. Der Geschäfts e kam zugute, da die Nachfrage nach anspruchsvoller Beratungsunterstützung stieg, während die Versicherer sich mit sich wandelnden Marktdynamiken, Kapitalbeschränkungen und Herausforderungen bei der Portfoliooptimierung auseinandersetzen mussten.

Lockton Re baute seine Kompetenzen in den Bereichen Kapitalmärkte und Kapitalberatung weiter aus, verbesserte seine globalen Portfoliolösungen und investierte in die Bereiche Cyber- - und -Kredit , um das Unternehmen so zu positionieren, dass es Kunden mit einem breiteren Spektrum an Risikotransfer- und Kapital en unterstützen kann. Diese Investitionen festigen die Rolle von Lockton Re als – als langfristiger und verlässlicher Partner für seine Kunden in einem sich wandelnden Umfeld der Rückversicherungs- und Kapitalmärkte.

Technologie, KI und Innovation

Im vergangenen Jahr hat Lockton erhebliche Investitionen in Daten, Analytik und künstliche Intelligenz getätigt, um den Kundenservice zu optimieren, die Erkenntnisse zu verbessern und die Mitarbeiter auf seiner globalen Plattform zu unterstützen. Diese Bemühungen sind ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, durch Beratungskompetenz eine Vorreiterrolle einzunehmen und gleichzeitig Reibungsverluste zu verringern sowie die Einheitlichkeit der Kundenbetreuung zu verbessern.

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht Lockton SAGE, ein firmeneigenes, KI-gestütztes Technologie-Ökosystem für die Risikomanagementbranche, das darauf ausgelegt ist, Daten aus dem Bereich Risikomanagement, Analysen (analytics), Risikobewertung und Fachwissen im Bereich Risikomanagement miteinander zu verknüpfen, um intelligentere Erkenntnisse, schnellere Entscheidungen und mehr Sicherheit bei kritischen Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen. Die flächendeckende Einführung der Plattform wird im Geschäftsjahr 2027 beginnen, wobei weitere Investitionen in die Bereiche Digitalisierung, Analytik und Datenkapazitäten geplant sind.

„Künstliche Intelligenz wird jeden Aspekt des Risiko- und Versicherungswesens neu gestalten", sagte Ron Lockton. „Wir betrachten KI als Beschleuniger menschlicher Fachkompetenz im Bereich der nicht als Ersatz dafür." „Unser Schwerpunkt liegt darauf, Technologie einzusetzen, um unsere Urteilsfähigkeit, unsere Erkenntnisse und den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, zu verbessern."

Kultur und Talente

Die Leistung von Lockton wird weiterhin durch seine einzigartige-Kultur und seine Mitarbeiter gestützt. Das Unternehmen beschäftigt weltweit fast 15.000 Mitarbeiter unter und wird regelmäßig als bevorzugter Arbeitgeber ausgezeichnet. Im Geschäftsjahr 2026 erhielt Lockton weltweit zahlreiche Auszeichnungen für seinen Arbeitsplatz und seine Branche, darunter , unter anderem von von „Business Insurance" als einer der besten Arbeitgeber in der Versicherungsbranche, die „Employees' Choice Awards" von Glassdoor, von Deloitte Private und vom „Wall Street Journal" als sowie die Auszeichnung als „U.S. Best Managed Companies" und von Axco als „Global Broker of the Year".

Informationen zu Lockton

Was Lockton auszeichnet, ist auch das, was es besser macht: Unabhängigkeit. Die Tatsache, dass Lockton in Privatbesitz ist, ermöglicht es , seinen , fast , 15.000 Mitarbeitern , die in über 160 Ländern tätig sind, sich ganz auf die Risiko- und Versicherungsbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Mit der Expertise von, die sich weltweit auf erstreckt, bietet Lockton das tiefgreifende Verständnis, das erforderlich ist, um bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen . Weitere Informationen finden Sie unter ,www.lockton.comund.

Cision

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