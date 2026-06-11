EQS-News: SFC Energy AG präsentiert Entwicklungen der nächsten Generation taktischer und autonomer Defense-Brennstoffzellentechnologien sowie einsatzerprobte hybride Energielösungen auf der Eurosatory 2026

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SFC Energy AG präsentiert Entwicklungen der nächsten Generation taktischer und autonomer Defense-Brennstoffzellentechnologien sowie einsatzerprobte hybride Energielösungen auf der Eurosatory 2026



11.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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SFC Energy AG präsentiert Entwicklungen der nächsten Generation taktischer und autonomer Defense-Brennstoffzellentechnologien sowie einsatzerprobte hybride Energielösungen auf der Eurosatory 2026

Präsentation der NGTFC 100, einer in Entwicklung befindlichen portablen Brennstoffzelllösung für taktische Energieversorgung und das Laden von Drohnen

Vorstellung des EFOY ProShelter für langfristigen autonomen Betrieb in arktischen Umgebungen

Einsatzerprobte Brennstoffzellenlösungen für tragbare und mobile Verteidigungsanwendungen

Hochentwickelte LAPS-Stromversorgungssysteme für High-Energy-Laser-(HEL)- und Directed-Energy-Weapon-(DEW)-Anwendungen

Brunnthal/München, Deutschland, 11. Juni 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur, präsentiert im Rahmen der Eurosatory 2026 in Paris vom 15. bis 19. Juni 2026 ihre neuesten signaturarmen und einsatzkritischen Stromversorgungslösungen.

Am Stand GH 304 in Halle 6 stellt SFC ein umfassendes Portfolio tragbarer taktischer Energielösungen, autonomer Off-Grid-Energiesysteme sowie fortschrittlicher Power Management-Technologien für moderne, militärische Anwendungen vor. Die präsentierten Technologien kombinieren die Kompetenzen des Unternehmens in den Segmenten Clean Energy und Clean Power Management und adressieren die stark wachsende Nachfrage nach resilienten, im Feld einsetzbaren und signaturarmen Energielösungen in Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen.

Dr.PeterPodesser, CEO der SFC Energy AG: „Moderne militärische Operationen werden zunehmend elektrifiziert, mobil und autonom. Der wachsende Einsatz von Drohnen, Sensorsystemen, Hochenergielasern, Kommunikationstechnologien sowie Systemen mit gerichteter Energie erhöht den Bedarf an resilienten und schnell verfügbaren Energielösungen erheblich. Diese Anwendungen erfordern langlebige, signaturarme Energiequellen, die unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Unsere einsatzerprobten Brennstoffzellen- und Power Management-Technologien unterstützen Streitkräfte dabei, die Einsatzdauer und Sicherheit zu erhöhen, den logistischen Aufwand zu reduzieren, Nachschubrisiken zu minimieren und eine zuverlässige Energieversorgung überall dort sicherzustellen, wo Einsatzbereitschaft entscheidend ist.“

Portable und taktische Energielösungen

Ein zentraler Höhepunkt der Eurosatory 2026 wird die Vorstellung der tragbaren Brennstoffzellenlösung NGTFC 100 sein, die derzeit für moderne taktische Einsätze und Expeditionsoperationen entwickelt wird. Das gewichtsoptimierte System unterstützt das Laden von Drohnen, BB-2590-Batterien, Six-Pack-Batteriesystemen sowie Drohnenabwehr- und Kommunikationssystemen im Feld.

Die für mobile und schnell verlegbare Verteidigungsanwendungen konzipierte NGTFC 100 verlängert die operationelle Einsatzdauer signifikant und reduziert zugleich den logistischen Aufwand im Vergleich zur Nutzung herkömmlicher Batteriesysteme. Aufgrund ihrer geringen akustischen und thermischen Signatur eignet sich das System insbesondere für verdeckte, einsatzkritische und militärische Operationen.

Darüber hinaus wird SFC die einsatzerprobten Brennstoffzellserien JENNY und EMILY, einschließlich der JENNY 600S, JENNY 1200 sowie der EMILY 3000, für portable, mobile und fahrzeugintegrierte taktische Energieanwendungen präsentieren. Ergänzend wird die EMILY 12000 als Produktstudie in einer vollständig integrierten Plug-and-Play-Stromversorgungslösung vorgestellt – inklusive Batterien sowie AC/DC-Schnittstellen. Diese Lösung ermöglicht eine autonome, skalierbare und wartungsarme Energieversorgung für eine Vielzahl von Lasten, darunter Ladevorrichtungen für Drohnen, bodengestützte Beobachtungssysteme oder andere einsatzkritische Systeme für zivile, Verteidigungs- und militärische Anwendungen.

Autonome Energieversorgung für abgelegene und anspruchsvolle Umgebungen

Ein weiterer Schwerpunkt auf der Eurosatory 2026 wird die Vorstellung des EFOY ProShelter sein, einer für den langfristigen autonomen Betrieb ausgelegten Hybrid-Stromversorgungsanlage für kritische Anwendungen in abgelegenen Gebieten und im Verteidigungsbereich, einschließlich arktischer Einsatzumgebungen und Außenposten.

Die integrierte Shelter-Lösung kombiniert EFOY Brennstoffzellen, Methanol-Tankpatronen sowie erneuerbare Energiequellen wie Solar- und Windenergie zu einem hochzuverlässigen Off-Grid-Energiesystem. Dieses ist für einen autonomen Betrieb von 12 bis 36 Monaten ausgelegt. Das System ist für Einsätze in der Arktis, Fernüberwachung, Grenzüberwachung, als Kommunikationsknotenpunkte sowie für Anwendungen im Bereich kritischer Infrastruktur konzipiert.

Hochentwickelte Energielösungen für Directed-Energy-Anwendungen

Stellvertretend für das Segment Clean Power Management präsentiert SFC zudem hochentwickelte Stromversorgungslösungen für High-Energy-Laser-(HEL)-, Directed-Energy-Weapon-(DEW)- und weitere energieintensive Verteidigungsanwendungen.

Die LAPS-Module sowie LAPS-Rack-Systeme sind modulare Hochleistungs-AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungseinheiten für einsatzkritische Umgebungen. Die skalierbaren Systeme ermöglichen eine flexible Integration in moderne Verteidigungsplattformen und unterstützen energieintensive Anwendungen mit hohen Anforderungen an eine stabile und zuverlässige Energieversorgung.

Ausgestattet mit flüssigkeitsgekühlten Architekturen, galvanisch isolierten digitalen Schnittstellen sowie doppelter Sicherheitsverriegelungstechnologie (PLe) gewährleisten die Systeme einen stabilen und sicheren Betrieb unter anspruchsvollsten Einsatzbedingungen.

Eurosatory Konferenzprogramm

Im Rahmen des offiziellen Konferenzprogramms der Eurosatory wird SFC zudem folgende Präsentation halten:

„ALL-Stealth Power: Low-signature power supply for modern battlefields“

18. Juni 2026 | 16:00–16:30 Uhr

Referent: Christian Böhm, Senior Vice President der SFC Energy AG

Die Präsentation thematisiert die zunehmende Bedeutung signaturarmer und autonomer Energieversorgungslösungen für moderne militärische Operationen und zeigt auf, wie hochentwickelte Brennstoffzelltechnologien die Überlebensfähigkeit, Einsatzfähigkeit und Einsatzdauer unter realen Gefechtsbedingungen erhöhen.

SFC lädt Kunden, Partner und Branchenvertreter herzlich ein, den Stand GH 304 in Halle 6 auf der Eurosatory 2026 in Paris vom 15. bis 19. Juni 2026 zu besuchen.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein internationaler Technologieführer für zuverlässige Hybrid-Energieversorgung in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Industrie und kritischer Infrastruktur.

Basierend auf seiner weltweit führenden Brennstoffzellentechnologie entwickelt und produziert das Unternehmen zukunftsweisende Hybrid-Energieversorgungssysteme für netzferne stationäre und mobile Anwendungen. Die Plattformen von SFC Energy sichern zuverlässig, kosteneffizient und nachhaltig den weltweit stark wachsenden Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in militärischen Einsatzbereichen, in der zivilen Sicherheits- und Überwachungstechnik sowie in industriellen Anwendungen. Außerdem liefert das Unternehmen hochpräzise, energiesparende Power Management-Lösungen an Hightechunternehmen aus der Halbleiterausrüster-, Verteidigungs-, und Life Science-Industrie.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München sowie Tochtergesellschaften in Kanada, Dänemark, Indien, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit einem Team von 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist SFC Energy täglich für seine Kunden auf der ganzen Welt im Einsatz.

Die SFC Energy AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2022 im Auswahlindex SDAX vertreten (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

www.sfc.com



SFC Energy AG Investor Relations und Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

E-Mail: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2343450

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