EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Temasek Holdings (Private) Limited befindet sich vollständig im Eigentum der Regierung von Singapur, vertreten durch den Minister for Finance („MoF"), eine nach dem singapurischen Minister for Finance (Incorporation) Act 1959 errichtete Körperschaft.



Temasek handelt ausschließlich nach kommerziellen Grundsätzen und ist rechtlicher Eigentümer und Verwalter seiner Vermögenswerte. Die Regierung von Singapur ist an Entscheidungen über einzelne Investitionen oder Desinvestitionen von Temasek nicht beteiligt.



