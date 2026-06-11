EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft
Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2026 / 13:54 CET/CEST
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Bayer Aktiengesellschaft
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 1
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|549300J4U55H3WP1XT59
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Government of Singapore, represented by Minister for Finance
Registrierter Sitz, Staat: Singapur, Republik Singapur, Singapur
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|08.06.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,90 %
|0,00 %
|2,90 %
|982424082
|letzte Mitteilung
|3,97 %
|0,20 %
|4,17 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|0
|28490299
|0,00 %
|2,90 %
|Summe
|28490299
|2,90 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Government of Singapore, represented by the Minister for Finance
|%
|%
|%
|Temasek Holdings (Private) Limited
|%
|%
|%
|Tembusu Capital Pte. Ltd.
|%
|%
|%
|Bartley Investments Pte. Ltd.
|%
|%
|%
|Ellington Investments Pte. Ltd.
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Temasek Holdings (Private) Limited befindet sich vollständig im Eigentum der Regierung von Singapur, vertreten durch den Minister for Finance („MoF"), eine nach dem singapurischen Minister for Finance (Incorporation) Act 1959 errichtete Körperschaft.
Temasek handelt ausschließlich nach kommerziellen Grundsätzen und ist rechtlicher Eigentümer und Verwalter seiner Vermögenswerte. Die Regierung von Singapur ist an Entscheidungen über einzelne Investitionen oder Desinvestitionen von Temasek nicht beteiligt.
Datum
|10.06.2026
11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bayer Aktiengesellschaft
|Kaiser-Wilhelm-Allee 1
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.bayer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2343756 11.06.2026 CET/CEST
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