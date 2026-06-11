EQS-PVR: CPI Europe AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: CPI Europe AG
CPI Europe AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.06.2026 / 17:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 10.6.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: CPI Europe AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten/sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Radovan Vitek
4. Namen der Aktionäre: CPI IMMOHOLDCO A, a.s., CPI IMMOHOLDCO B, a.s., CPI Property Group S.A.
5. Datum der Schwellenberührung: 8.6.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
75,03 %
|
8,96 %
|
83,99 %
|
138 669 711
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
75,00 %
|
5,5 %
|
80,5%
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000A21KS2
|104 049 581
|75,03 %
|Subsumme A
|104 049 581
|75,03 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Equity Swap
|4/2028
|n/a
|2 851 703
|2,06%
|Equity Swap
|5/2028
|n/a
|3 331 591
|2,40%
|Subsumme B.1
|6 183 294
|4,46%
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Turbo-Long-Zertifikat
|n/a
|n/a
|Cash
|2 268 714
|1,64 %
|Turbo-Long-Zertifikat
|n/a
|n/a
|Cash
|2 500 000
|1,80 %
|Turbo-Long-Zertifikat
|n/a
|n/a
|Cash
|1 190 000
|0,86 %
|Turbo-Long-Zertifikat
|n/a
|n/a
|Cash
|280 000
|0,20 %
|Subsumme B.2
|6 238 714
|4,50 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|Radovan Vitek
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|2
|Whislow Equities Ltd.
|1
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|3
|Vitek Family Trust
|1
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|4
|Trust KAMV
|1
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|5
|Pasalida, a.s.
|4
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|6
|Amonita, a.s.
|5
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|7
|Perilomid, a.s.
|4
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|8
|Bisazam, a.s.
|7
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|9
|Gentaviana, a.s.
|3
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|10
|Estodanto, a.s.
|6,8,9
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|11
|Nuclesot, a.s.
|10
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|12
|Mustonaria, a.s.
|3
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|13
|Adauteis, a.s.
|6,8,12
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|14
|Meganeura, a.s.
|13
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|15
|Carbiomys, a.s.
|3
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|16
|Gerocasiata, a.s.
|6,8,15
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|17
|Proluesta, a.s.
|16
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|18
|Azdarid, a.s.
|3
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|19
|Gornopsia, a.s.
|18
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|20
|Rugopsia, a.s.
|19
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|21
|Senecate, a.s.
|19
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|22
|Ravento S.à r.l.
|11,14,17,20,21
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|23
|Efimacor S.à r.l.
|11,14,17,20,21
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|24
|Larnoya Invest S.à.r.l.
|23
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
|25
|CPI Property Group S.A.
|2,22,23,24
|2,03 %
|4,66 %
|6,69%
|26
|CPI EUROPE HOLDING 1, a.s.
|25
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|27
|CPI EUROPE HOLDING 2, a.s.
|26
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|28
|CPI IMMOHOLDCO A, a.s.
|27
|51,00%
|0,00%
|51,00%
|29
|CPI IMMOHOLDCO B, a.s.
|27
|22,00%
|4,30%
|26,30%
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen: Radovan Vitek ist der Gründer des Vitek Family Trust. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Gentaviana, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Estodanto, a.s. hält. Darüber hinaus ist Radovan Vítek der Protektor des Trust KAMV. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Estodanto, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Estodanto, a.s. hält. Die Estodanto, a.s. hält 100 % an der Nuclesot, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Mustonaria, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Adauteis, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Adauteis, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Adauteis, a.s. hält. Die Adauteis, a.s. hält 100 % an der Meganeura, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Carbiomys, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Die Gerocasiata, a.s. hält 100 % an der Proluesta, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Azdarid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Gornopsia, a.s. hält, die ihrerseits 100 % an der Rugopsia, a.s. hält, die ihrerseits 0,096 % an der Ravento S.à r.l. und 0,096 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Darüber hinaus hält die Gornopsia, a.s. 100 % an der Senecate, a.s., die ihrerseits 0,010 % an der Ravento S.à r.l. und 0,010 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Herr Vitek kontrolliert die Whislow Equities Ltd. vollständig. Whislow Equities hält ihrerseits direkt 10,23 % an der CPI Property Group S.A. Die Ravento S.à r.l. hält direkt 51,67 % an der CPI Property Group S.A. Die Efimacor S.à r.l. hält direkt 9,54 % an der CPI PROPERTY GROUP. Die Efimacor S.à r.l. hält zudem 100 % an der Larnoya invest S.à r.l., die ihrerseits direkt 17,73 % an der CPI Property Group S.A. hält. Die CPI Property Group S.A. hält 2,03 % (gerundet; 2.280.692) der Stammaktien der CPI Europe AG sowie eine Equity-Swap-Transaktion über 2.851.703 Aktien der CPI Europe AG, eine Equity-Swap-Transaktion über 3.331.591 Aktien der CPI Europe AG und 280.000 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3MZ07). Die CPI Property Group S.A. hält 99,98 % an der CPI EUROPE HOLDING 1, a.s., und die CPI EUROPE HOLDING 1, a.s. hält 100 % an der CPI EUROPE HOLDING 2, a.s., und die CPI EUROPE HOLDING 2, a.s. hält jeweils 100 % an der CPI IMMOHOLDCO A, a.s. und der CPI IMMOHOLDCO B, a.s. Die CPI IMMOHOLDCO A, a.s. hält 51 % (gerundet; 70.721.553) der Stammaktien der CPI Europe AG, und die CPI IMMOHOLDCO B, a.s. hält 22 % (gerundet; 30.507.336) der Stammaktien der CPI Europe AG, 2.268.714 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3GA61), 119 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe (AT0000A3T238) und 250 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3K2V1).
Wien, 10.6.2026
11.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2344520 11.06.2026 CET/CEST