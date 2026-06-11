EQS-PVR: CPI Europe AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: CPI Europe AG
CPI Europe AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

11.06.2026 / 17:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien, 10.6.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: CPI Europe AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten/sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person
Radovan Vitek

4. Namen der Aktionäre:  CPI IMMOHOLDCO A, a.s., CPI IMMOHOLDCO B, a.s., CPI Property Group S.A.

5. Datum der Schwellenberührung: 8.6.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
75,03 %		  
8,96 %		  
83,99 %		  
138 669 711
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
75,00 %		  
5,5 %		  
80,5%		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000A21KS2   104 049 581   75,03 %
Subsumme A 104 049 581 75,03 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
Equity Swap 4/2028 n/a 2 851 703 2,06%
Equity Swap 5/2028 n/a 3 331 591 2,40%
    Subsumme B.1 6 183 294 4,46%

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Turbo-Long-Zertifikat n/a n/a Cash 2 268 714 1,64 %
Turbo-Long-Zertifikat n/a n/a Cash 2 500 000 1,80 %
Turbo-Long-Zertifikat n/a n/a Cash 1 190 000 0,86 %
Turbo-Long-Zertifikat n/a n/a Cash 280 000 0,20 %
      Subsumme B.2 6 238 714 4,50 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Radovan Vitek   0,00 % 0,00 % 0,00 %
2 Whislow  Equities Ltd. 1 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3 Vitek Family Trust 1 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4 Trust KAMV 1 0,00 % 0,00 % 0,00 %
5 Pasalida, a.s. 4 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6 Amonita, a.s. 5 0,00 % 0,00 % 0,00 %
7 Perilomid, a.s. 4 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8 Bisazam, a.s. 7 0,00 % 0,00 % 0,00 %
9 Gentaviana, a.s. 3 0,00 % 0,00 % 0,00 %
10 Estodanto, a.s. 6,8,9 0,00 % 0,00 % 0,00 %
11 Nuclesot, a.s. 10 0,00 % 0,00 % 0,00 %
12 Mustonaria, a.s. 3 0,00 % 0,00 % 0,00 %
13 Adauteis, a.s. 6,8,12 0,00 % 0,00 % 0,00 %
14 Meganeura, a.s. 13 0,00 % 0,00 % 0,00 %
15 Carbiomys, a.s. 3 0,00 % 0,00 % 0,00 %
16 Gerocasiata, a.s. 6,8,15 0,00 % 0,00 % 0,00 %
17 Proluesta, a.s. 16 0,00 % 0,00 % 0,00 %
18 Azdarid, a.s. 3 0,00 % 0,00 % 0,00 %
19 Gornopsia, a.s. 18 0,00 % 0,00 % 0,00 %
20 Rugopsia, a.s. 19 0,00 % 0,00 % 0,00 %
21 Senecate, a.s. 19 0,00 % 0,00 % 0,00 %
22 Ravento S.à r.l. 11,14,17,20,21 0,00 % 0,00 % 0,00 %
23 Efimacor S.à r.l. 11,14,17,20,21 0,00 % 0,00 % 0,00 %
24 Larnoya Invest  S.à.r.l. 23 0,00 % 0,00 % 0,00 %
25 CPI Property Group S.A. 2,22,23,24 2,03 % 4,66 % 6,69%
26 CPI EUROPE HOLDING 1, a.s. 25 0,00% 0,00% 0,00%
27 CPI EUROPE HOLDING 2, a.s. 26 0,00% 0,00% 0,00%
28 CPI IMMOHOLDCO A, a.s. 27 51,00% 0,00% 51,00%
29 CPI IMMOHOLDCO B, a.s. 27 22,00% 4,30% 26,30%

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen: Radovan Vitek ist der Gründer des Vitek Family Trust. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Gentaviana, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Estodanto, a.s. hält. Darüber hinaus ist Radovan Vítek der Protektor des Trust KAMV. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Estodanto, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Estodanto, a.s. hält. Die Estodanto, a.s. hält 100 % an der Nuclesot, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Mustonaria, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Adauteis, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Adauteis, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Adauteis, a.s. hält. Die Adauteis, a.s. hält 100 % an der Meganeura, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Carbiomys, a.s., die ihrerseits 0,044 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Pasalida, a.s., die ihrerseits 100 % an der Amonita, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Der Trust KAMV hält 100 % an der Perilomid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Bisazam, a.s. hält, die ihrerseits 49,978 % an der Gerocasiata, a.s. hält. Die Gerocasiata, a.s. hält 100 % an der Proluesta, a.s., die ihrerseits 33,298 % an der Ravento S.à r.l. und 33,298 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Der Vitek Family Trust hält 100 % an der Azdarid, a.s., die ihrerseits 100 % an der Gornopsia, a.s. hält, die ihrerseits 100 % an der Rugopsia, a.s. hält, die ihrerseits 0,096 % an der Ravento S.à r.l. und 0,096 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Darüber hinaus hält die Gornopsia, a.s. 100 % an der Senecate, a.s., die ihrerseits 0,010 % an der Ravento S.à r.l. und 0,010 % an der Efimacor S.à r.l. hält. Herr Vitek kontrolliert die Whislow Equities Ltd. vollständig. Whislow Equities hält ihrerseits direkt 10,23 % an der CPI Property Group S.A. Die Ravento S.à r.l. hält direkt 51,67 % an der CPI Property Group S.A. Die Efimacor S.à r.l. hält direkt 9,54 % an der CPI PROPERTY GROUP. Die Efimacor S.à r.l. hält zudem 100 % an der Larnoya invest S.à r.l., die ihrerseits direkt 17,73 % an der CPI Property Group S.A. hält. Die CPI Property Group S.A. hält 2,03 % (gerundet; 2.280.692) der Stammaktien der CPI Europe AG sowie eine Equity-Swap-Transaktion über 2.851.703 Aktien der CPI Europe AG, eine Equity-Swap-Transaktion über 3.331.591 Aktien der CPI Europe AG und 280.000 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3MZ07). Die CPI Property Group S.A. hält 99,98 % an der CPI EUROPE HOLDING 1, a.s., und die CPI EUROPE HOLDING 1, a.s. hält 100 % an der CPI EUROPE HOLDING 2, a.s., und die CPI EUROPE HOLDING 2, a.s. hält jeweils 100 % an der CPI IMMOHOLDCO A, a.s. und der CPI IMMOHOLDCO B, a.s. Die CPI IMMOHOLDCO A, a.s. hält 51 % (gerundet; 70.721.553) der Stammaktien der CPI Europe AG, und die CPI IMMOHOLDCO B, a.s. hält 22 % (gerundet; 30.507.336) der Stammaktien der CPI Europe AG, 2.268.714 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3GA61), 119 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe (AT0000A3T238) und 250 bar abgerechnete Turbo-Long-Zertifikate CPI Europe AG (AT0000A3K2V1).

 

Wien, 10.6.2026


11.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Internet: http://cpi-europe.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2344520  11.06.2026 CET/CEST

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