EU-Kommission droht Niederlage im Streit um Corona-Verträge

Brüssel/Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - ⁠Im Streit über die Offenlegung von Verträgen zu Corona-Impfstoffen droht der EU-Kommission eine endgültige Niederlage. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Athanasios Rantos, empfahl am Donnerstag, ein Rechtsmittel der Brüsseler Behörde gegen ein Urteil aus dem Jahr 2024 abzuweisen. Die Kommission habe nicht ausreichend Informationen über die Verträge offengelegt. Rantos erklärte, ‌es liege im öffentlichen Interesse, die Verhandlungen über die Impfstoffe transparent zu machen. Das Vorgehen der Kommission verhindere jedoch, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden könne. Er sprach sich daher dafür ⁠aus, die ⁠Entscheidung der Vorinstanz zu bestätigen.

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hatte im Juli 2024 nach einer Klage von EU-Abgeordneten den Beschluss der Kommission gekippt, die Namen der Mitglieder des Verhandlungsteams sowie bestimmte Vertragsklauseln zu schwärzen. Die Behörde hatte während der Pandemie im Namen der Mitgliedsstaaten milliardenschwere Verträge mit Herstellern wie Pfizer und BioNTech ausgehandelt. Sie hatte ihr Vorgehen bei den Schwärzungen mit dem Schutz ‌der Privatsphäre und den kommerziellen Interessen der beteiligten Pharmaunternehmen begründet. ‌Das EuG urteilte jedoch, die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass der Zugang zu den Klauseln die Interessen der Konzerne beeinträchtigt hätte. Zudem hätte sie mehr Einblick in die Neutralitätserklärungen der EU-Vertreter geben müssen, um ⁠mögliche Interessenkonflikte auszuschließen.

Ein Sprecher der Kommission teilte mit, die Behörde nehme die Äußerungen von Rantos zur ‌Kenntnis und warte den Ausgang des Berufungsverfahrens ab. Die ⁠Gutachten der Generalanwälte sind für die Richter nicht bindend, oft folgen sie ihnen aber. Für die Kommission und ihre Präsidentin Ursula von der Leyen, die bereits während der Pandemie an deren Spitze stand, ist die Empfehlung dennoch ein weiterer Rückschlag bei der ‌juristischen Aufarbeitung der Impfstoff-Beschaffung. Der Vorwurf mangelnder Transparenz ⁠bei diesen Milliardengeschäften wird von Kritikern immer ⁠wieder gegen die Behördenleitung vorgebracht und beschäftigt die Gerichte bereits länger.

So hatte das EuG im Mai 2025 in einem separaten Verfahren die Weigerung der Kommission für nichtig erklärt, Textnachrichten zwischen von der Leyen und Pfizer-Chef Albert Bourla offenzulegen. Die Zeitung "New York Times" hatte auf Herausgabe der SMS geklagt, die während der Verhandlungen über bis zu 1,8 Milliarden Impfdosen ausgetauscht worden sein sollen. Von der Leyen hatte argumentiert, sie sei nicht mehr im Besitz der Nachrichten. Dem Gericht zufolge konnte die Kommission jedoch nicht glaubhaft begründen, warum diese unauffindbar seien. Gegen dieses ⁠Urteil hatte die Kommission keine Rechtsmittel eingelegt.

(Bericht von Inti Landauro und Patricia Weiß, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)