EZB erhöht Leitzinsen erstmals seit drei Jahren

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Der Inflationsdruck und die Energiekrise sind mitunter Gründe für den ersten Zinsschritt seit September 2023.



Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals seit drei Jahren die Leitzinsen erhöht. Der Einlagensatz, an dem sich viele Spar- und Kreditzinsen orientieren, steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent. Die Entscheidung fiel am Donnerstagnachmittag nach den Beratungen des EZB-Rats. Hintergrund ist der gestiegene Inflationsdruck. Die Teuerungsrate im Euroraum kletterte von 1,7 Prozent im Januar auf 3,2 Prozent im Mai und liegt damit deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Als Auslöser gilt die Energiekrise infolge der geopolitischen Situation im Nahen Osten. Gleichzeitig passte die EZB ihre Erwartungen an. Sie rechnet in den kommenden Jahren mit höherer Inflation als zuletzt angenommen und sieht beim Wachstum weniger Dynamik. In der Pressekonferenz betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde die hohe Unsicherheit. Die Notenbank veröffentlicht nun drei statt zwei Szenarien zum weiteren Verlauf der geopolitischen Situation im Nahen Osten. Nach Lagardes Darstellung hätte jedoch selbst das mildeste Szenario zu der Zinserhöhung geführt. Zudem betonte Lagarde, dass die Zinserhöhung einstimmig beschlossen wurde und über andere Optionen nicht diskutiert wurde.



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Quelle: HSBC





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