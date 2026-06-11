Erhöhung auf 2,25 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag erstmals seit 2023 den Leitzins der Eurozone angehoben. Für den maßgeblichen Einlagenzins ging es von 2,00 Prozent auf 2,25 Prozent nach oben.

Zuvor hatte die EZB mehrere Sitzungen hintereinander nichts unternommen. Die jüngste Zinsänderung fand vor genau einem Jahr statt: Am 11. Juni 2025 senkte das Direktorium der Notenbank den Leitzins von 2,25 auf 2,00 Prozent. Der Einlagenzins gilt für Banken, die überschüssiges Kapital kurzfristig bei der EZB parken. An ihm orientieren sich daher auch die Zinsen für die Einlagen der Kunden.

Die heutige Anhebung war von Ökonomen erwartet worden. Auslöser ist der Krieg zwischen dem Iran und den USA und Israel. Der Konflikt ließ die Ölpreise hochschnellen, die wiederum Güter und Dienstleistungen entweder direkt oder indirekt verteuern, beispielsweise über gestiegene Transportkosten.

Inflation im Euroraum zieht deutlich an

Laut europäischem Statistikamt Eurostat stieg die Teuerung im Euroraum im Mai auf 3,2 Prozent. Noch im Februar lag die Inflationsrate mit 1,9 Prozent auf Jahressicht unter dem EZB-Ziel von mittelfristig um zwei Prozent. Die EZB selbst hob ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr von 2,6 auf 3,0 Prozent an.

Mit der Entscheidung am Donnerstag wechseln die Zinshüter den Kurs, zumindest vorläufig. Nach der Hochinflationsphase während der Pandemie, bedingt durch Unterbrechungen der Lieferketten und außerordentliche Nachfrageschübe, hatte die EZB den Zins von 4,0 Prozent schrittweise auf die Hälfte heruntergefahren.

Fraglich bleibt, ob dieser Kurs längerfristig beibehalten wird. Die Wirtschaft in der Eurozone schwächelt, Frühindikatoren deuten eine längere Schwächephase an. Einige Volkswirte warnen deshalb auch vor einem richtigen Zinsstraffungs-Zyklus. Die Zinshüter selbst betonten, weiterhin auf keinen Zinspfad festgelegt zu sein und ihre Entscheidungen weiter abhängig von der Datenlage treffen zu wollen.

Ökonomen warnen vor Risiken durch Zinsanhebungen

"Es wird allgemein erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen auf 2,25 Prozent anheben wird, um den steigenden Inflationserwartungen entgegenzuwirken, auch wenn wir der Ansicht sind, dass die mit einem solchen Schritt verbundenen Risiken für das Wachstum möglicherweise unterschätzt werden", kommentierte Geoff Yu, Analyst beim Finanzdienstleister BNY, im Vorfeld des Zinsentscheids.

"Ein zentraler Punkt, den Präsidentin Christine Lagarde bei der Pressekonferenz adressieren muss, ist die Frage, ob die Anhebung präventiver Natur ist oder den Auftakt eines neuen Straffungszyklus markiert", ergänzte Yu.

"Die EZB ist nicht bereit, den energiegetriebenen Beschleunigungseffekt der Inflation auszublenden, selbst wenn die Abwärtsrisiken für das Wachstum zunehmen", schreibt Gordon Shannon, Analyst von TwentyFour Asset Management. "Die Straffung wird als Glaubwürdigkeitsmaßnahme dargestellt, wobei die Erinnerungen an 2022 noch sehr präsent sind." Die EZB steht hier unter Handlungsdruck, weil die Reaktion auf den Inflationssprung 2022 im Nachhinein betrachtet zu spät kam.

Ökonomen erwarten eine weitere Anhebung 2026

Eine weitere Zinsanhebung dürfte es im laufenden Jahr aber noch geben. Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarten mehrheitlich, dass der Einlagenzins im September auf 2,5 Prozent steigt. Bereits Mitte 2027 könnte aber bereits die nächste Senkung kommen, wie die Grafik zeigt.

Tendenziell sind steigende Zinsen eine Belastung für Aktienkurse. Dadurch verteuern sich Unternehmensfinanzierungen, zugleich gewinnen Anleihen durch das höhere Zinsniveau an Attraktivität. Allerdings sind die Zinsen am Bondmarkt bereits merklich gestiegen.

Zehnjährige Bundesanleihen etwa rentieren aktuell mit 3,04 Prozent, das sind rund 50 Basispunkte (0,5 Prozentpunkte) mehr als vor gut einem Jahr. US-Treasuries bringen gar 4,5 Prozent. Da zugleich die Inflation aber auch spürbar zugelegt hat, sind die realen Renditen nicht in gleichem Umfang gestiegen.

Daher könnte die kurz- bis mittelfristige Reaktion der Aktienmärkte auf Zinsanhebungen eher klein ausfallen. Zumal noch unklar bleibt, wie lange der Konflikt im Iran die Energiepreise anheizt. Demnach steht auch noch nicht fest, ob die EZB mit der jetzigen Erhöhung zu einem tatsächlichen Zinsanhebungs-Zyklus ansetzt.

(mit Material von dpa-AFX)

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