Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.06.2026

onvista · Uhr
Thema: KI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 11. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
01 QuantumBericht 2. Quartal 2026
AdobeBericht 2. Quartal 2026
AT&SBericht Geschäftsjahr 2026
Aurora CannabisBericht Geschäftsjahr 2026
Core AI HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
DO & COBericht Geschäftsjahr 2026
DollaramaBericht 1. Quartal 2027
Geratherm MedicalBericht Geschäftsjahr 2025
HalmaBericht Geschäftsjahr 2026
Lennar ABericht 2. Quartal 2026
Metasphere LabsBericht 3. Quartal 2026
RHBericht 1. Quartal 2026
RWS HoldingsBericht 2. Quartal 2026
Vivoryon TherapeuticsBericht 1. Quartal 2026
Wizz AirBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AT&S
Adobe
Aurora Cannabis
DO & CO
01 Quantum
Wizz Air
Halma
Lennar A
Metasphere Labs
Vivoryon Therapeutics
RWS Holdings
Dollarama
Geratherm Medical
Core AI Holdings
RH

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