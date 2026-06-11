USA und Iran verhandeln trotz neuer Luftangriffe weiter über Abkommen

Trotz neuer gegenseitiger Luftangriffe haben die USA und der Iran Insidern zufolge ihre Verhandlungen über ein vorläufiges Friedensabkommen intensiviert. US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Militärschlägen, sollte die Führung in Teheran nicht unverzüglich einer Vereinbarung zustimmen. Zugleich hieß es jedoch am Donnerstag aus Diplomatenkreisen, dass die Gespräche zwischen beiden ‌Seiten Fortschritte machten.

Das US-Militär griff nach eigenen Angaben Überwachungseinrichtungen, Kommunikationssysteme und Luftabwehrstellungen im Iran an. Trump erklärte am Mittwochabend im Fernsehsender Fox News, die Angriffe würden zwar eingestellt. Er werde die Bombardierungen jedoch wieder aufnehmen, ⁠sollten die iranischen Machthaber ⁠nicht rasch ein Abkommen unterzeichnen.

Die iranischen Revolutionsgarden reagierten mit Gegenangriffen auf 18 US-Militärziele in Kuwait und Bahrain, darunter das Hauptquartier der Fünften US-Flotte, sowie auf einen Stützpunkt in Jordanien. Nach Angaben der Behörden im Iran wurden bei den US-Angriffen fünf Menschen verletzt. In Bahrain erlitt ein elfjähriges Mädchen leichte Verletzungen durch Trümmerteile abgefangener Drohnen.

Trotz der militärischen Eskalation zeichnet sich bei den Verhandlungen Bewegung ab. Drei iranische Insider und ein europäischer Diplomat sagten der ‌Nachrichtenagentur Reuters, beide Seiten tauschten Entwürfe für eine Absichtserklärung aus. Ein ‌zentraler Streitpunkt sei die Freigabe eingefrorener iranischer Öleinnahmen im Ausland. Der Iran fordere die Auszahlung von sechs bis zwölf Milliarden Dollar. Die Regierung in Washington wolle die Gelder jedoch schrittweise und ausschließlich für humanitäre Güter bereitstellen.

Für die Führung in Teheran stehe ⁠ein Rahmenabkommen im Vordergrund, das dem Iran eine wirtschaftliche Atempause verschaffe und den Krieg beende, hieß es. Zudem ‌fordere der Iran ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon, ⁠die Aufhebung von Sanktionen und die Anerkennung seiner Kontrolle über die Straße von Hormus. Trump verlange im Gegenzug ein Ende der iranischen Blockade der Meerenge und Garantien, dass der Iran keine Atomwaffen entwickele.

Drei indische Seeleute ums Leben gekommen

Der Konflikt war am 28. Februar mit US- und israelischen Luftangriffen auf ‌den Iran ausgebrochen und hat bereits tausenden Menschen das Leben ⁠gekostet. Anfang April wurde eine Waffenruhe vereinbart. Doch ⁠in dieser Woche flammten die Kämpfe wieder auf, nachdem am Montag ein US-Hubschrauber nahe der Straße von Hormus abgeschossen worden war. Die vom Iran weitgehend blockierte und strategisch wichtige Meerenge ist eine Hauptroute für den weltweiten Öltransport.

Während der Iran drohte, jedes Schiff in der Passage zu beschießen, erklärte das US-Militär, die Meerenge sei weiterhin für Handelsschiffe geöffnet. Die USA halten ihrerseits eine Blockade iranischer Häfen aufrecht. Bei einem US-Militäreinsatz zur Festsetzung eines Tankers vor der Küste Omans kamen nach Angaben indischer Behörden vom Donnerstag drei indische Seeleute ums Leben.

Der Krieg belastet zudem die US-Innenpolitik. Angesichts steigender Benzinpreise sinken die Umfragewerte von US-Präsident Trump. In den Reihen ⁠der Republikaner wachsen die Sorgen über die Unbeliebtheit des militärischen Konflikts, die die Partei bei den Kongresswahlen im November die Mehrheit kosten könnte.