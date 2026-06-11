IRW-News: ACCESS Newswire: Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon feiert das 250-jährige Bestehen der USA und kehrt am 12. und 13. Dezember 2026 mit insgesamt 17.000 Dollar Preisgeld zurück

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon feiert das 250-jährige Bestehen der USA und kehrt am 12. und 13. Dezember 2026 mit insgesamt 17.000 Dollar Preisgeld zurück

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 11. Juni 2026 / Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2026, eine Feier zum 250-jährigen Bestehen der USA, wird erstmals Preisgelder für die besten Marathonläufer ausschütten, wenn die Veranstaltung am 12. und 13. Dezember 2026 auf die Straßen von West Palm Beach zurückkehrt - ein Schritt, der Elite-Läufer aus aller Welt anziehen und den Status von Palm Beach Countys beliebtestem Straßenlauf weiter stärken wird.

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Die Einführung eines Preisgeldes in Höhe von insgesamt 17.000 Dollar ist der nächste strategische Schritt zur Aufwertung dieser Laufveranstaltung, die in den letzten Jahren ein Rekordwachstum verzeichnet hat. Die Siegerin und der Sieger des Marathons erhalten jeweils 5.000 Dollar, die Zweitplatzierten 2.500 Dollar und die Drittplatzierten 1.000 Dollar. Das Preisgeld für die Sieger ist das höchste im Bundesstaat Florida.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA wurde das Logo des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2026 neu gestaltet und mit atemberaubenden Pinselstrichen in Rot, Weiß und Blau versehen, die das ikonische Doppelreiter-Logo der Marke ergänzen. Außerdem wird es T-Shirts mit patriotischem Motiv für die Läufer sowie Finisher-Medaillen geben, die jeder Läufer nach dem Überqueren der Ziellinie um den Hals tragen wird.

Das Preisgeld für die Spitzenläufer wird ein weiterer Anreiz für Elite-Läufer sein, die Schönheit der Uferpromenade von Palm Beach auf einer flachen Strecke zu erleben, die schnelle Zeiten ermöglicht. Es wird das Erlebnis für die Community bereichern und auch die Live-Fernsehübertragung des Rennens auf WPBF Channel 25, dem ABC-Partner der Region und offiziellen Sender des U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon, aufwerten.

Das Preisgeld könnte zudem weiteres Wachstum fördern. Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon blickt auf ein unglaublich erfolgreiches erstes Jahr zurück, in dem das Rennen ein Wachstum von fast 40 Prozent verzeichnete, und erwartet auch in diesem Jahr wieder einen ähnlichen Anstieg der Teilnehmerzahlen. Dies ist Teil eines neuen Booms im Marathonlauf weltweit. Die Teilnahme an US-Marathons war vor und während COVID zurückgegangen und erholt sich nun stark, da die Menschen wieder nach draußen gehen und nach aktiven Möglichkeiten suchen, durch Laufvereine fit zu bleiben und Kontakte zu knüpfen.

Wir sind nun ein echtes Highlight unter den Laufveranstaltungen mit einer ikonischen Lage am Wasser in Palm Beach County, und die Einführung von Preisgeldern wird nun dazu dienen, einige der besten Marathonläufer des Landes und der Welt nach West Palm Beach zu holen, sagte Rennveranstalter Kenneth R. Kennerly. Unsere hervorragende Partnerschaft mit unserem Titelsponsor, der U.S. Polo Assn., ermöglicht es uns, das Rennen nicht nur lokal, sondern auch auf internationaler Ebene weiter auszubauen.

U.S. Polo Assn. hat seine Basis in West Palm Beach und ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA). Die Marke verfügt über eine globale Präsenz im Wert von mehreren Milliarden Dollar und vertreibt ihre Produkte weltweit in mehr als 190 Ländern über mehr als 1.200 U.S. Polo Assn.-Einzelhandelsgeschäfte sowie Tausende weiterer Vertriebsstellen. Zu den Produkten der Marke U.S. Polo Assn. gehören Bekleidung für Herren, Damen und Kinder sowie Schuhe und Accessoires. U.S. Polo Assn. wurde kürzlich von Tausenden von Verbrauchern in ganz Amerika zu einer der vertrauenswürdigsten Marken von USA Today gewählt.

Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon spiegelt die authentische Verbindung zwischen unserer Marke und dem Sport wider und zelebriert gleichzeitig die pulsierende Energie unserer Heimat in The Palm Beaches, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das U.S. Polo Assn. verwaltet. Dieses Jahr wird historisch, da wir 250 Jahre American Spirit feiern, das höchste Preisgeld für Marathon-Sieger im Bundesstaat vergeben, verdiente Wohltätigkeitsorganisationen unterstützen und Tausende engagierter Läufer aus The Palm Beaches und der ganzen Welt feiern.

Nicht nur die Marathon-Gewinner erhalten ein Preisgeld, sondern auch mehrere ausgewählte und verdiente lokale Wohltätigkeitsorganisationen werden Spenden von U.S. Polo Assn. sowie Gelder erhalten, die von den Teilnehmern des Marathons, Halbmarathons, 10-km- und 5-km-Laufs gesammelt wurden. Diese Wohltätigkeitsorganisationen erhalten ihre Spendenschecks im Rahmen einer lebhaften öffentlichen Zeremonie im Anschluss an die Siegerehrung der Gewinner. Diese wichtige philanthropische Komponente ist Teil des Gesamterlebnisses aus Sport, Gemeinschaft, Familie, Gesundheit und Wohlbefinden.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Läufer, mit dem Training für das Rennen 2026 zu beginnen, unabhängig von der gewählten Distanz. In ganz Südflorida und im ganzen Land gibt es einen Boom an Laufclubs, die ein großartiges soziales Umfeld für dieses Training bieten.

Im vergangenen Dezember kamen mehr als 6.100 Läufer - ein Veranstaltungsrekord - aus 46 Bundesstaaten und 29 Ländern, um auf einer flachen Strecke ohne Hügel oder Brücken zu laufen, die die Läufer durch die lebhafte Innenstadt von West Palm Beach mit ihren historischen Stätten und malerischen Vierteln führt. Die Läufer erlebten die majestätischen, von Palmen gesäumten Straßen des Flagler Drive und die Schönheit der Intracoastal-Uferpromenade.

Das familienfreundliche, actionreiche Wochenende umfasst fünf von USA Track & Field zertifizierte Rennen, deren Distanzen auf Läufer aller Leistungsstufen zugeschnitten sind. Dazu gehören der Marathon (Qualifikationslauf für den Boston-Marathon), der Halbmarathon, der Marathon-Staffellauf sowie 10-km- und 5-km-Strecken. Die 5-km- und 10-km-Läufe finden am Samstag, dem 12. Dezember, um 7:30 Uhr statt. Der Marathon, der Halbmarathon und der Marathon-Staffellauf finden am Sonntag, dem 13. Dezember, um 6:00 Uhr statt.

Die Frühbucheranmeldung ist ab sofort möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt bis zum 31. Juli 130 Dollar für den Marathon und 105 Dollar für den Halbmarathon. Die Frühbuchergebühr für den 10-km-Lauf beträgt 65 Dollar und für den 5-km-Lauf 40 Dollar. Baptist Health wird erneut als offizieller medizinischer Partner fungieren.

Dies ist ein legendärer Ort, an dem Läufer den Reiz der Marke Palm Beaches mit einem unglaublichen Rennerlebnis verbinden können, sagte Kennerly. Wir setzen unsere Mission fort, den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon zu einem der besten Rennen des Landes und der Welt zu machen.

Um sich für den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon anzumelden, besuchen Sie palmbeachmarathon.com.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

U.S. Polo Assn. wurde kürzlich zu einer der USA Todays Most Trusted Brands gekürt und wird laut License Global durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1 gezählt. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

Über den U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon

Der U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon ist ein bedeutendes Winterlaufereignis, das jährlich in West Palm Beach stattfindet und eine Reihe von Laufdistanzen für Läufer aller Leistungsstufen umfasst, darunter einen Vollmarathon, einen Halbmarathon, einen 10-km-Lauf, einen 5-km-Lauf und einen 4-Personen-Marathon-Staffellauf. Der Marathon zeichnet sich durch eine 100 % flache, USATF-zertifizierte Strecke aus und dient als Qualifikationslauf für den Boston-Marathon. Die malerische Route führt die Läufer durch die pulsierende Innenstadt von West Palm Beach, entlang dem von Palmen gesäumten Flagler Drive, vorbei an historischen Vierteln und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Wasser. Die Veranstaltung unterstützt auch gemeinnützige und wohltätige Zwecke. Besuchen Sie palmbeachmarathon.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky -

U.S. Polo Assn.

VP, Global PR and Communications

Telefon +954.673.1331 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

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