IRW-News: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy führt Sommerprogramm bei Uranlagerstätte Snegamook und auf erweitertem Uranprojekt Harrier durch

IRW-PRESS: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy führt Sommerprogramm bei Uranlagerstätte Snegamook und auf erweitertem Uranprojekt Harrier durch

Vancouver, British Columbia, 11. Juni 2026 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass die Vorbereitungen für ein Diamantbohr- und Prospektionsprogramm im Spätsommer auf dem unternehmenseigenen Uranprojekt Harrier im Central Mineral Belt in der kanadischen Provinz Labrador, das auch die Uranlagerstätte Snegamook umfasst, im Gange sind.

Über das Projekt Harrier

Das Projekt Harrier von Azincourt erstreckt sich über fünf verschiedene Konzessionsgruppen mit 12.200 Hektar Grundfläche und stellt eine der größeren Landpositionen im Central Mineral Belt dar. Das Projekt Harrier umfasst die Uranlagerstätte Snegamook und deckt wesentliche uranhaltige strukturelle Korridore ab, die direkt neben und im Streichen der Lagerstätten Moran Lake (9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) und Anna Lake (4,9 Mio. Pfund U3O8) von Atha Energy sowie der Lagerstätte Michelin (127,7 Mio. Pfund U3O8) von Paladin Energy liegen, womit Azincourt im Zentrum eines nachgewiesenen und wachsenden Urangebiets positioniert ist.

Das Projekt Harrier bietet mit über einem Dutzend bekannter Uranmineralisierungszonen und Oberflächengesteinsproben mit einem Gehalt von 7,48 % U3O8 (und >1,0 % U3O8 in 10 verschiedenen Zonen) eine seltene Kombination aus Gehalt, Umfang und geologischer Kontinuität. Bemerkenswerterweise wurden nur 124 Bohrlöcher (insgesamt 19.851 Meter, davon über die Hälfte im Uranprojektgebiet Snegamook) überhaupt auf dem kombinierten Konzessionsgebiet niedergebracht, was reichlich Gelegenheit für neue Entdeckungen mit modernen Methoden bietet.

Diamantbohrprogramm 2026

Das zurzeit in Planung befindliche Diamantbohrungsprogramm wird etwa 2.000 m an Bohrungen in sechs bis zehn Bohrlöchern umfassen, die bei der Uranlagerstätte Snegamook gebohrt werden sollen. Das Ziel des Programms besteht darin, auf Grundlage dieser Bohrungen sowie der Bohrdaten aus historischen Bohrungen von Silver Spruce Resources eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen.

Die Verträge für Bohr-, Lager- und Hubschrauberdienstleistungen wurden bereits unterzeichnet und es ist davon auszugehen, dass das Programm Mitte bis Ende August beginnen wird.

In Zusammenhang mit dem bevorstehenden Feldprogramm hat das Unternehmen zudem eine aktualisierte Website unter www.azincourtenergy.com veröffentlicht. Die überarbeitete Website soll Investoren einen verbesserten Zugang zu Projektinformationen, Unternehmensunterlagen, Nachrichten und Updates bieten, während Azincourt seine Uranexplorationsstrategie in Labrador und Saskatchewan vorantreibt.

Dieses Spätsommerprogramm stellt einen wichtigen Schritt nach vorne für Azincourt dar, zumal wir damit beginnen, die Weiterentwicklung der Uranlagerstätte Snegamook und des erweiterten Projekts Harrier systematischer voranzutreiben, sagte Mark Tommasi, CEO von Azincourt Energy. Da die Verträge für Bohr-, Lager- und Hubschrauberdienstleistungen nun unterzeichnet sind und unsere aktualisierte Website online ist, richten wir unser Hauptaugenmerk darauf, die Sichtbarkeit auf dem Markt zu erhöhen, während wir gleichzeitig ein Feldprogramm durchführen, das konzipiert wurde, um die historische Mineralisierung zu bestätigen, zukünftige Ressourcenarbeiten zu unterstützen und kontinuierlich eine Pipeline erstklassiger Uranziele in Labrador aufzubauen.

Lagerstätte Snegamook

Die Priorität des diesjährigen Sommer-Explorationsprogramms liegt auf Diamantbohrungen bei der Uranlagerstätte Snegamook. Im Rahmen historischer Bohrungen, die in den Jahren 2007 und 2008 durchgeführt wurden, wurde eine Uranmineralisierung etwa 1,3 km südöstlich der Zone Two Time identifiziert. 17 historische Bohrlöcher durchteuften einen 20 bis 50 m breiten Abschnitt mit einem uranhaltigen, brekziösen und alterierten Monzodiorit, der von einer moderaten bis starken Chlorit-, Hämatit- und Karbonatalteration geprägt ist, was als geologisches Umfeld ähnlich der Zone Two Time interpretiert wird. (Abbildungen 3 und 4)

Im Rahmen der laufenden Auswertung historischer Explorationsdaten und der verfügbaren Bohrkerne durch Azincourt wurden im Rahmen des Prospektionsprogramms im Sommer 2025 Kontrollproben entnommen. Im Bereich der Uranlagerstätte Snegamook lieferte eine 10 cm lange Kontrollprobe, die aus Bohrloch SN-08-06 entnommen wurde, einen Gehalt von 2,71 % UO. Diese Probe stammt aus einem Abschnitt, in dem historische Probenahmen einen Gehalt von 0,97 % UO auf 0,5 m ergaben. Dies war der beste mineralisierte Abschnitt aus den historischen Bohrungen auf der Uranlagerstätte Snegamook. Eine 10 cm lange Kontrollprobe, die aus Bohrloch SN-08-18 entnommen wurde, das das Uranvorkommen südöstlich der Uranlagerstätte Snegamook durchteuft hatte, enthielt einen Gehalt von 0,35 % UO. Diese Proben bestätigen die Qualität der Mineralisierung in der Umgebung der Uranlagerstätte Snegamook und unterstreichen das Potenzial für höhergradige Linsen innerhalb der Lagerstätte selbst.

Im Jahr 2008 wurde von Silver Spruce Resources eine vorläufige Ressourcenschätzung für die Uranlagerstätte Snegamook erstellt, die jedoch niemals in einem Bericht finalisiert oder eingereicht wurde. Die im Rahmen des vorläufigen Bohrprogramms 2026 durchzuführenden Arbeiten werden Folgendes beinhalten:

- Aufbereitung und Untersuchung des historischen Bohrkerns von der Uranlagerstätte Snegamook im Bohrkernlager Kanairiktok

- Beauftragung eines unabhängigen qualifizierten Sachverständigen mit der Untersuchung des verfügbaren Kerns und der Beratung bei zusätzlichen Bohrungen in Zusammenhang mit potenziellen zukünftigen Mineralressourcenarbeiten

- Zwillingsbohrungen ausgewählter historischer Bohrlöcher zur Bestätigung der Mineralisierung

- Durchführung weiterer Bohrungen, um die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung zu erproben

Diamantbohrungen, die Überprüfung des historischen Kerns und die Erfassung zusätzlicher Bestätigungsdaten haben für Azincourt Priorität, während das Unternehmen die potenzielle Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für die Uranlagerstätte Snegamook prüft.

Unsere ersten Bohrungen bei Snegamook wurden konzipiert, um ausgewählte historische mineralisierte Intervalle zu bestätigen, unser Verständnis der Lagerstättengeometrie zu verbessern und Möglichkeiten zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung zu prüfen, sagte Trevor Perkins, Vice President of Exploration von Azincourt Energy. Gleichzeitig wird das umfassendere Feldprogramm 2026 weitere Uranvorkommen im gesamten Gebiet Harrier vorantreiben, um eine solidere Pipeline bohrbereiter Ziele für zukünftige Programme aufzubauen.

Prospektionsprogramm Sommer 2026

Abgesehen von den geplanten Diamantbohrungen bei Snegamook beabsichtigt Azincourt auch, helikoptergestützte Erkundungen, Prospektionsarbeiten und Boden-Folgearbeiten in vorrangigen Gebieten des erweiterten Projekts Harrier durchzuführen. Das Programm wird auf den Feldarbeiten des Unternehmens aus dem Jahr 2025 aufbauen und sein Schwerpunkt wird darauf liegen, bekannte Uranvorkommen und unerprobte radiometrische Anomalien bis zur Bohrreife voranzubringen.

Zu den vorrangigen Gebieten zählt das Vorkommen Brook, wo Probenahmen im Jahr 2025 einen Wert von 6,28 % UO ergaben und frühere Probenahmen 4,86 % UO ergaben. Die Folgearbeiten werden voraussichtlich gezielte radiometrische Bodenuntersuchungen, Bodenprobenahmen und - sofern angemessen - Schürfgrabungen umfassen, um das Ausmaß der Mineralisierung unterhalb der umgebenden Deckschicht genauer zu bestimmen.

Weitere interessante Gebiete beinhalten Uranvorkommen im Gebiet Boiteau Lake, Geschiebeproben und Ausbissvorkommen im Gebiet Anomaly 7 sowie die Schürfrechtegruppe Minisinakwa, wo zwei Geschiebeproben 1,02 % bzw. 1,79 % UO in magnetitreichem Metasediment ergaben. Die Quelle der mineralisierten Geschiebeproben bei Minisinakwa ist nach wie vor unbekannt und wird im Rahmen der zukünftigen Explorationsplanung bewertet werden.

Das Feldprogramm 2025 hat bestätigt, dass Harrier mehrere Uranvorkommen beherbergt, die systematische Folgearbeiten rechtfertigen, sagte Herr Perkins. Ein primäres Ziel des Programms 2026 besteht darin, diese Ziele weiterzuentwickeln, sodass zusätzliche Gebiete für Bohrungen in zukünftigen Programmen in Betracht gezogen werden können.

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Abbildung 1: Grundbesitz von Azincourt über einer geologischen Karte des Central Mineral Belt in Labrador (Kanada).

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Abbildung 2: Projekt Harrier von Azincourt.

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Abbildung 3: Karte der Mineralisierung in den Zonen Snegamook und Two-Time.

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Abbildung 4: Karte der historischen Bohrungen bei der Lagerstätte Snegamook

Über den Central Mineral Belt

Der Central Mineral Belt (CMB) von Labrador ist eine der am wenigsten erkundeten, jedoch hoch aussichtsreichen Uranregionen Kanadas. Der CMB ist für seine zahlreichen Uran- und Basismetall-Lagerstätten und -Vorkommen bekannt und erfährt aufgrund eines globalen Bedarfs an einer sicheren, heimischen Uranversorgung erneuertes Interesse, da viele Länder anstreben, ihre Kernkraftkapazität zu erhöhen, um Netto-Null-Emissionen zu erzielen.

Der CMB beherbergt mehrere großflächige Uranentdeckungen, darunter das Uranprojekt Michelin von Paladin Energy (127,7 Mio. Pfund U3O8), die Lagerstätte Moran Lake C (historische Ressource von 9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) und die Lagerstätte Anna Lake (historische Ressource von 4,9 Mio. Pfund U3O8). Diese bekannten Ressourcen zeigen das außergewöhnliche Uranpotenzial des Gürtels - doch weite Gebiete sind nach wie vor unzureichend erkundet, da moderne Techniken erst seit Kurzem in der Region angewendet werden.

Mit seiner stabilen Jurisdiktion, historischen hochgradigen Entdeckungen und dem Momentum der modernen Exploration zeichnet sich der CMB als einer der spannendsten Korridore für die Uranexploration in Nordamerika ab.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 im Namen des Unternehmens erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte - einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer sauberer Energieelemente - spezialisiert ist. Das Unternehmen betreibt derzeit sein Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken, Saskatchewan, und seine Uranprojekte Snegamook und Harrier im Central Mineral Belt von Labrador.

*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht verifiziert und stammen aus Pressemitteilungen von Silver Spruce Resources Inc. vom 24. April 2008 und 12. August 2008 sowie aus jährlichen Management Discussion and Analysis-Dokumenten, die auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden, sowie von Koba Resources Limited vom 11. April 2024 und 20. August 2024, die unter https://kobaresources.com/investors/asx-announcements/ abgerufen werden können. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen verlässlichen Hinweis auf das Potenzial des Projekts Harrier darstellen und dass die Informationen für die Leser von Nutzen sein könnten.

Die Informationen zu den Lagerstätten Michelin, Moran Lake C und Anna wurden den Webseiten und Investorenpräsentationen von Paladin Energy Limited und Atha Energy Corp. entnommen.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Mark Tommasi

Mark Tommasi, CEO

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Mark Tommasi, CEO

Tel: (236)-229-2030

fair@azincourtenergy.myir.ai

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Azincourt Energy Corp.

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Vancouver, BC V6E2Y3

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