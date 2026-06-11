IRW-News: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold treibt Genehmigungsprozess für die Phase-1-Exploration im Tuscarora District voran

IRW-PRESS: ICG Silver & Gold Ltd.: ICG Silver & Gold treibt Genehmigungsprozess für die Phase-1-Exploration im Tuscarora District voran

Toronto, ON - 11. Juni 2026 / IRW-Press / ICG Silver & Gold Ltd. (CSE: ICG) (FWB: JI0) (OTC Pink: ICGSF) (ICG oder das Unternehmen), ein Edelmetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Tuscarora District in Elko County (Nevada) (das Projekt oder der Distrikt) gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Genehmigungsprozesse für sein geplantes Phase-1-Bohrprogramm vorangetrieben hat.

Das Unternehmen hat die Firma WestLand Engineering & Environmental Services (WestLand) aus Reno (Nevada) damit beauftragt, eine Genehmigungsstrategie zu entwickeln und allgemeine Unterstützung in Bezug auf die Genehmigungen für das bevorstehende Explorationsprogramm bereitzustellen, siehe Abbildung 1. WestLand wird das Unternehmen beim Projektmanagement, der Abstimmung mit den Behörden und der Genehmigungsstrategie sowie bei Bedarf auch bei anderen Genehmigungsfragen unterstützen.

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Abbildung 1: Geplante Genehmigungsstandorte

Das Voranbringen des Genehmigungsprozesses ist ein entscheidender Schritt im Rahmen der Vorbereitungen auf unser Phase-1-Bohrprogramm im Tuscarora District, so Korbon McCall, VP of Exploration. Unser Ziel besteht darin, das Projekt auf praktische, verantwortungsbewusste und gut koordinierte Weise voranzubringen. Mit der Beauftragung einer erfahrenen Firma aus Nevada zur Unterstützung des Genehmigungsprozesses stärken wir unsere Fähigkeit, das bevorstehende Programm effizient durchzuführen und gewährleisten zugleich die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und Best Practices.

Das Genehmigungsteam von WestLand verfügt über umfangreiche Erfahrung mit bundesrechtlichen und einzelstaatlichen Genehmigungsprozessen, unter anderem der Abstimmung mit dem Bureau of Land Management, dem United States Forest Service und den Bundesbehörden. Es hat besondere Kenntnisse in den Bereichen Unterstützung der Exploration und Minenplanung, Planung von Rekultivierungsmaßnahmen, Rekultivierungskostenschätzungen, Einhaltung der NEPA-Vorschriften und Umweltgenehmigungen für Explorations- und Bergbauprojekte in Nevada und dem gesamten Westen der Vereinigten Staaten.

Das geplante Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens soll Bohrungen über 3.000 Meter umfassen, die auf mehrere oberflächennahe Oxid-Silber-Gold-Ziele im gesamten Tuscarora District abzielen. Zu den vorrangigen Zielgebieten gehören East Pediment, Grand Prize, Kings Vein, Modoc und Battle Mountain, die jeweils durch die laufende Zusammenführung der Daten aus den historischen Bohrungen, Probenahmen an der Oberfläche, geologischen Kartierungen, geophysikalischen Untersuchungen und strukturellen Auswertungen durch das Unternehmen ermittelt wurden.

Im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms von ICG sollen die vorrangigen Ziele, die noch nicht vollständig mithilfe moderner Explorationsmethoden bewertet wurden, erprobt und das distriktweite Modell des Unternehmens für den Tuscarora District weiterentwickelt werden. Der Genehmigungsprozess ist Teil von ICGs umfassenderen Vorbereitungsmaßnahmen, die die Planung von Bohrungen, die Bewertung des Zugangs, die Abstimmung mit Auftragnehmern, die Wasserlogistik und Standortvorbereitungsplanungen umfassen.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, wenn der Genehmigungsprozess voranschreitet und die Vorbereitungen für die Aufnahme des Phase-1-Bohrprogramms Fortschritte machen.

ERKLÄRUNG DES QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Steven L. McMillin, P.G., Mitarbeiter von Rangefront Mining Services, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über ICG Silver & Gold Ltd.

ICG Silver & Gold Ltd. ist ein neues Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich dem Ausbau des Tuscarora Districts im Norden des US-Bundesstaates Nevada widmet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf folgenden Pfeilern:

- Ausbau des Tuscarora Districts durch systematische Exploration und technische Studien;

- Erstellung eines geologischen Modells in Distriktgröße; und

- Fortführung des Projekts in Richtung Ressourcendefinition und zukünftige Erschließung.

Der Tuscarora District ist ein silber- und goldführendes epithermales System, das sich im Bereich des Carlin Trend, rund eine Stunde nordwestlich der Stadt Elko in Nevada, befindet. ICG kontrolliert 100 % des rund 10.000 Acres großen Konzessionspakets, wo bis dato umfangreiche Probenahmen von Gesteinssplittern, RC- und Kernbohrungen über Tausende von Metern sowie geophysikalische CSAMT-Messungen über Dutzende Kilometer durchgeführt wurden. ICG glaubt fest an die langfristige Wertschöpfung aus der Exploration von Edelmetallen, insbesondere Silber und Gold, und wird von einem Team aus Technik- und Führungsexperten geleitet, das umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Exploration, Genehmigungsverfahren, Kapitalmärkte und Erschließung von Bergbauprojekten in den westlichen Bundesstaaten der USA, einschließlich Nevada, vorweisen kann.

Im Namen des Board of Directors von ICG Silver & Gold Ltd.:

Steven Sirbovan, President, CEO & Direktor

Hauptsitz: 82 Richmond Street East, Toronto, ON, M5C 1P1

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / ir@icgsilverandgold.com

437.525.4240 / rund um die Uhr verfügbare Hotline

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder durch die angedeutet wird, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen von ICG, einschließlich des geplanten Phase-1-Bohrprogramms, dessen Umfang, Zeitplan, Ziele und Methodik; dem Potenzial für gemeinsame oder sich überschneidende Mineralisierungsphasen; der Identifizierung von Zuführungsstrukturen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung; der Strategie des Unternehmens zur Konsolidierung und Kontrolle eines Gebiets in Distriktgröße; sowie das Potenzial, die Mineralisierung seitlich und in die Tiefe auszudehnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, der Genauigkeit der geologischen Interpretationen und Modelle des Unternehmens sowie der Zuverlässigkeit historischer Daten, stellen solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Explorationsrisiken und -unsicherheiten, die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen zu erhalten, Änderungen der Umwelt- und anderer geltender Gesetze, die Unsicherheit der Mineralexploration und -erschließung, Eigentumsrisiken, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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